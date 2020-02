WHO, '올림픽 취소는 개최국·IOC 결정 사안'

마이클 라이언 WHO 긴급대응팀장은 14일(현지시간) 코로나19(COVID-19)관련 언론 브리핑에서 "어떤 행사에 대해 개최여부를 권고하는 것은 WHO의 역할이 아니다"라며 이같이 말했다.

