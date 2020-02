‘Coffee With 도서관’의 ‘책 읽는 카페’로 선정된 카페는 도서관에서 제작한 ‘책 읽는 카페’ 현판 전달 등 책 읽기 좋은 공간으로 조성될 예정이다.

‘Coffee With 도서관’이란 지역 내 친근한 동네 카페에서 책 읽는 즐거움을 나눌 수 있는 공간을 조성해 책과 여가를 즐기는 복합문화공간 조성 사업이다.

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시 마산합포도서관(관장 박경란)은 생활 밀착형 공간인 카페에 독서환경을 조성하고자 3월부터 ‘Coffee With 도서관’ 사업을 시행한다고 12일 밝혔다.

‘Coffee With 도서관’ 사업 시행