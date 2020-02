베이비붐 세대 은퇴하자…홈쇼핑 이용 늘고, 백화점·마트 소비 줄었다

이번 트렌드픽에서는 점차 가속화되는 인구구조 변화에 따라 소비시장에서 다시금 주목해야 할 세대로 이른바 오팔(Old People with Active Lives) 세대, 베이비붐 세대를 꼽았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.