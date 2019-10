갤러리아百, 명품 슈즈 집결지 ‘럭셔리 슈 존’ 오픈

컨템포러리 슈즈 라인 역시 강화했다. 디자이너 브랜드 편집샵 ‘한스타일 슈’에서는 ▲No.21 ▲세르지오 로시 ▲프로엔자 슐러 ▲피에르 하디 ▲샤를로뜨 올림피아 등 럭셔리 여성슈즈를 강화한 ‘럭셔리 슈 by 한스타일’을 론칭했고, ‘라움 에디션’은 ▲콜한 ▲버켄스탁 ▲핏플랍 등을 선보이며 컴포트 슈즈 라인을 강화했다.

