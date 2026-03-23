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이제 100조가 움직인다… 세계 집어삼킨 보랏빛 파도 [Data Pick]

이제 100조가 움직인다… 세계 집어삼킨 보랏빛 파도 [Data Pick]

입력2026.03.23 15:52

수정2026.03.23 15:56

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06분 25초 소요

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DATA PICK

왕의 귀환

01. PERFORMANCE OVERVIEW

광화문, 세계의 중심이 되다

24만 명(예상)
공연전 정부 예상치
10.4만 명
공연후 하이브 발표
4만 명
공연후 경찰 추산

2026년 3월 21일 광화문 컴백 공연
무료 공연을 통해 팬덤 결속 강화
글로벌 중계를 연계하여 수익 모델 확장

02. REVENUE STRATEGY

K팝 수익 구조의 고도화

중계 플랫폼:

약 3억 명유료 가입자 노출
190여 개국글로벌 송출 범위
중계권 계약수익 구조 확장
독점 다큐제작 및 유통

핵심 전략은 '무료 공연 + 글로벌 유료 콘텐츠화'
독점 다큐 제작 등 유통 확대를 통한 K-팝 수익 모델의 진화

03. INFRASTRUCTURE

도시 단위의 초대형 프로젝트

100억+최소 제작비
(넷플릭스 부담)
2,600명안전 관리
공무원 투입
803명동원 소방 인력
(차량 102대)
20대사전 추가 배치
외부 구급차

인근 소방서장 7명 현장 대기 등
국가급 이벤트 수준의 대응 체계 구축
역대 최대 인파의 안전을 위해 압도적 규모의 인프라 투입

04. MARKET DOMINANCE

'앨범 판매' 글로벌 영향력

400만 장발매 첫날 판매고
88개국아이튠즈 1위

컴백과 동시에 글로벌 시장을 장악
압도적인 위상을 또 다시 증명

05. ECONOMIC VALUE

공연 하루, 도시 경제를 깨우다

서울시 경제 유발 효과

약 2,655억 원 (약 1억 7,700만 달러)

숙박·외식·유통 등 내수 활성화와 함께 외국인 관광객 증가를 견인.
"한국 주요 도시가 글로벌 관광지로 부상하는 결정적 계기"


21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 정규 5집 ‘아리랑’ 발매 기념 라이브 공연 ‘BTS 컴백 라이브:ARIRANG’을 개최한 그룹 방탄소년단. 왼쪽부터 광장을 가득 메운 아미들을 바라보는 멤버 RM, 제이홉, 진, 지민, 뷔, 정국, 슈가의 뒷모습. /빅히트뮤직

21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 정규 5집 ‘아리랑’ 발매 기념 라이브 공연 ‘BTS 컴백 라이브:ARIRANG’을 개최한 그룹 방탄소년단. 왼쪽부터 광장을 가득 메운 아미들을 바라보는 멤버 RM, 제이홉, 진, 지민, 뷔, 정국, 슈가의 뒷모습. /빅히트뮤직

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06. BTSNOMICS

BTS 노믹스 : 거대한 경제 파동

92.7조 원
직접 매출 티켓, MD, 스트리밍 등 아티스트가 창출하는 일차적 매출 성과
간접 효과 상권 부양, 교통, 관광 등 연쇄적으로 발생하는 소비 유발
국가 브랜드 K-컬처 위상 제고를 통한 국가 인지도 및 선호도 상승 효과
팬덤 경제 전 세계 아미의 이동이 만들어내는 거대 플랫폼형 산업 생태계

아리랑 월드투어 총 경제 효과: 100조 원 이상 전망

"수익성 더 높을 가능성" - WSJ

07. TOUR REVENUE

팬덤이 움직이는 티켓 매출

23개국 34개 도시 (총 82회 공연) × 회당 매출 약 162억 원

총 티켓 매출 약 1조 1,826억 원

* 자료: 경찰, 서울시, 아이튠즈 차트, 하이브, 한국개발연구원(KDI), 현대경제연구원, 한국문화관광연구원 보도자료 등


"BTS 콘서트는 전통적인 마케팅으로는 복제하기 어려운 방식으로 도시 브랜드를 강화하는 독보적인 기회" - guardian, 티머시 칼킨스 미 노스웨스턴대 교수
"BTS 콘서트는 전통적인 마케팅으로는 복제하기 어려운 방식으로 도시 브랜드를 강화하는 독보적인 기회"
- guardian, 티머시 칼킨스 미 노스웨스턴대 교수
이번 BTS 월드투어의 상업적 위상은 지금껏 세계 경제에서 화두였던 미국 인기 가수 테일러 스위프트의 ‘스위프트노믹스’와 비교된다.

스위프트는 2023년 단일 연도 관객 460만명, 매출액 10억 4000만 달러(약 1조 5600억원)을 기록했고, 미국 전역에서 약 50억 달러(약 7조 5000억원)의 직접 소비를 창출했다.
시장에서는 BTS의 이번 투어가 이를 넘어서는 파급력을 보일 것으로 전망했다. 실제 1회당 5만~6만명을 수용하는 스타디움급 규모임에도 북미·유럽 지역 41회 공연이 이미 전석 매진됐다.

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    오현영 기자 hyun05@asiae.co.kr

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