이제 100조가 움직인다… 세계 집어삼킨 보랏빛 파도 [Data Pick]

- guardian, 티머시 칼킨스 미 노스웨스턴대 교수
왕의 귀환
광화문, 세계의 중심이 되다
2026년 3월 21일 광화문 컴백 공연
무료 공연을 통해 팬덤 결속 강화
글로벌 중계를 연계하여 수익 모델 확장
K팝 수익 구조의 고도화
중계 플랫폼:
핵심 전략은 '무료 공연 + 글로벌 유료 콘텐츠화'
독점 다큐 제작 등 유통 확대를 통한 K-팝 수익 모델의 진화
도시 단위의 초대형 프로젝트
(넷플릭스 부담)
공무원 투입
(차량 102대)
외부 구급차
인근 소방서장 7명 현장 대기 등
국가급 이벤트 수준의 대응 체계 구축
역대 최대 인파의 안전을 위해 압도적 규모의 인프라 투입
'앨범 판매' 글로벌 영향력
컴백과 동시에 글로벌 시장을 장악
압도적인 위상을 또 다시 증명
공연 하루, 도시 경제를 깨우다
약 2,655억 원 (약 1억 7,700만 달러)
숙박·외식·유통 등 내수 활성화와 함께 외국인 관광객 증가를 견인.
"한국 주요 도시가 글로벌 관광지로 부상하는 결정적 계기"
21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 정규 5집 ‘아리랑’ 발매 기념 라이브 공연 ‘BTS 컴백 라이브:ARIRANG’을 개최한 그룹 방탄소년단. 왼쪽부터 광장을 가득 메운 아미들을 바라보는 멤버 RM, 제이홉, 진, 지민, 뷔, 정국, 슈가의 뒷모습. /빅히트뮤직원본보기 아이콘
BTS 노믹스 : 거대한 경제 파동
아리랑 월드투어 총 경제 효과: 100조 원 이상 전망
"수익성 더 높을 가능성" - WSJ
팬덤이 움직이는 티켓 매출
23개국 34개 도시 (총 82회 공연) × 회당 매출 약 162억 원총 티켓 매출 약 1조 1,826억 원
* 자료: 경찰, 서울시, 아이튠즈 차트, 하이브, 한국개발연구원(KDI), 현대경제연구원, 한국문화관광연구원 보도자료 등
- guardian, 티머시 칼킨스 미 노스웨스턴대 교수
스위프트는 2023년 단일 연도 관객 460만명, 매출액 10억 4000만 달러(약 1조 5600억원)을 기록했고, 미국 전역에서 약 50억 달러(약 7조 5000억원)의 직접 소비를 창출했다.