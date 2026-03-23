이제 100조가 움직인다… 세계 집어삼킨 보랏빛 파도 [Data Pick]

"BTS 콘서트는 전통적인 마케팅으로는 복제하기 어려운 방식으로 도시 브랜드를 강화하는 독보적인 기회"

- guardian, 티머시 칼킨스 미 노스웨스턴대 교수

이번 BTS 월드투어의 상업적 위상은 지금껏 세계 경제에서 화두였던 미국 인기 가수 테일러 스위프트의 ‘스위프트노믹스’와 비교된다.



스위프트는 2023년 단일 연도 관객 460만명, 매출액 10억 4000만 달러(약 1조 5600억원)을 기록했고, 미국 전역에서 약 50억 달러(약 7조 5000억원)의 직접 소비를 창출했다.