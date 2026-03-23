삼성전자 파업 예고에…대만 업체들 '빙긋'

삼성, 세계 최대 D램 공급사

파업 땐 메모리 품귀로 가격 폭등

대만 업체들, 가격 높일 기회

삼성전자 노동조합이 오는 5월 총파업을 예고하면서 글로벌 메모리 지형도에도 움직임이 감지되고 있다. 대만 반도체 업계에선 삼성전자가 메모리 생산에 차질을 빚게 될 경우 반사이익을 누릴 수 있다는 분석이 나오면서 주요 기업들이 파업 동향을 예의주시하고 있는 것으로 나타났다.

삼성전자 최대 노조인 전국삼성전자노동조합이 사흘간 총파업을 선언한 2024년 7월 8일 경기도 화성 삼성전자화성사업장 정문앞에서 열린 총파업결의대회에서 노조원들이 구호를 외치고 있다. 사진=조용준 기자 jun21@ 원본보기 아이콘

23일 대만 이코노믹데일리뉴스에 따르면 난야, 윈본드, PSMC 등 현지 메모리 반도체 기업들은 삼성전자 노조의 총파업이 글로벌 메모리 공급망에 미칠 영향이 심화할 수 있다고 보고 사태 파악에 나섰다. 세계 최대 D램 공급사인 삼성전자의 생산에 차질이 생길 경우 메모리 품귀 현상과 가격 폭등을 부추길 수 있다고 본 것이다.

앞서 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 지난 9일부터 실시한 쟁의행위 찬반투표에서 93.1% 찬성률을 기록하며 쟁의권을 확보했다. 공동투쟁본부는 최근 조합원이 6만명을 넘어서며 과반 노조가 된 초기업노동조합 삼성전자지부를 필두로 3개 노조가 결성한 공동 교섭단이다. 이들은 성과급 상한 폐지 등을 요구하며 오는 4월 23일 집회를 시작으로 5월 총파업까지 투쟁을 이어간다는 방침이다. 파업이 현실화할 경우 삼성전자 창사 이래 2번째 파업이 된다.

우야팅 트렌드포스의 수석 부사장은 "삼성전자 노조의 파업이 격화하면서 메모리 생산에 차질이 생길 가능성이 커지고 있다"며 "이번 파업이 D램과 고대역폭메모리(HBM)의 생산은 물론 가격에도 악영향을 미칠 수 있지만, 정확한 영향 규모는 추가적인 분석이 필요하다"고 진단했다. 지난해 4분기 삼성전자의 글로벌 D램과 낸드 시장 점유율은 각각 36.6%, 40%로, 메모리 공급망에서 핵심적인 영향력을 행사하고 있다.

대만 메모리 제조업체들은 이번 사태가 자사 제품의 가격 협상력을 높일 기회가 될 것으로 보는 분위기다. 이른바 '메모리 빅3'가 최첨단 초미세 공정에서 각축을 벌이는 동안 대만 업체들은 범용 D램·전력 메모리에 집중하면서 틈새시장을 공략해왔기 때문이다. 실제로 지난해부터 메모리 가격이 가파른 상승 곡선을 그리면서 대만 주요 메모리 업체들의 합산 매출액도 사상 최고치를 연달아 경신하는 추세다.

현지 반도체 업계 관계자는 "현재 SK하이닉스와 마이크론이 인공지능(AI)용 HBM 생산에 역량을 집중하면서 범용 D램과 낸드 공급이 타이트한 상태"라며 "이런 상황에서 삼성의 공급마저 끊긴다면 메모리 가격이 얼마나 뛸지 가늠하기 힘들다"고 분석했다. KB증권은 올해 D램 및 낸드 가격이 전년 대비 각각 148%, 111% 상승할 것으로 추산한 바 있다.

서승연 DB증권 연구원은 "D램 판가는 견조한 AI 및 일반 서버 수요와 관세 및 레거시 공급 부족으로 내년까지 상승세가 지속될 것으로 예상한다"며 "빅테크들의 AI 투자 경쟁과 HBM 캐파 전환에 따른 일반 D램의 타이트한 수급을 고려하면 D램 호황기는 2027년 상반기까지 지속될 것"으로 전망했다.

대만 이코노믹데일리뉴스=예팅춘·인후이충 기자/번역=아시아경제

※이 칼럼은 아시아경제와 대만 이코노믹데일리뉴스의 전략적 제휴를 통해 게재됐음을 알립니다.