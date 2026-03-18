사람에게 운전대 넘기는 K자율주행…홀로서기 아직 어렵다

편집자주 운전자 없는 택시, '로보택시'가 미래 모빌리티의 핵심으로 부상했다. 이제 단순한 기술 경쟁을 넘어 누가 더 많은 주행 데이터를 쌓고 실질적인 수익을 내느냐를 겨루는 '데이터 패권 전쟁'의 시작이다. 정부의 파격적인 지원을 등에 업고 대규모 데이터를 축적 중인 중국과, 독보적인 인공지능(AI) 기술력으로 앞서가는 미국의 기세가 매섭다. 반면 세계적인 제조 능력을 갖춘 한국은 각종 규제와 제도 미비로 인해 본격적인 상용화에 속도를 내지 못하고 있다. 아시아경제는 중국 베이징과 미국 라스베이거스의 무인 주행 현장과 미·중 빅테크(대형 정보기술 기업)의 데이터 전략, 그리고 한국 자율주행의 현주소를 집중 조명한다. 총 3회에 걸친 기획 시리즈를 통해 글로벌 로보택시 대전의 현장을 짚어보고 우리 산업의 생존 전략을 모색했다.



청계 자율주행셔틀 A01

"이 구역은 자율주행이 안 돼서 수동 운행하겠습니다."

지난 5일 오후 3시 정각 서울 청계천 인근에서 탑승한 자율주행셔틀 A01이 운행을 시작한 지 얼마 안 돼 수동 운전을 시작했다. 어린이 보호구역에 진입했기 때문이다. 함께 탑승한 시험운전자는 조작기로 차량을 운전하며 해당 구간에선 법적으로 반드시 사람이 운전해야 한다고 승객들에게 설명했다. 해당 차량은 운전대가 없어 별도의 조작기로 차량을 제어해야 한다.

처음 멈춰있던 정류장에서 출발할 때도 시험운전자가 수동으로 차량을 조작해 차선에 진입했다. 어린이 보호구역을 지난 이후에도 중간중간 운전자가 개입하는 상황이 많았다.

청계 A01 노선은 왕복 4.8㎞ 구간을 차량 2대가 순환하며, 양방향 총 11개 정류소에 정차한다. 평소에도 방산시장 정류장에선 차량이 멈추지 않는다는 게 운전자의 설명이다. 정류장에 멈춘 뒤 좌회전 차선으로 진입해야 하는데, 복잡한 청계천 앞 도로 환경에서 자율주행으로 대처하기엔 아직 한계가 있기 때문이다.

방산시장 정류장을 지나 차량이 좌회전에 성공한 후 한 번 더 좌회전이 필요한 상황이 왔다. 이때 관광버스가 꼬리물기로 좌회전 차선을 막고 있는 '에지 케이스(돌발 상황)'가 발생했다. 자율주행 시스템의 대응을 지켜보려 했으나, 시험운전자는 고민 없이 곧바로 조작기를 잡아 들었다.

이후에도 복잡한 도로 환경 탓에 수동 개입이 여러 차례 반복됐고, 3분간 수동 운전이 지속되기도 했다. 하차 지점에 정차하는 것도 결국 운전자의 몫이었다.

지난 5일 서울 청계천 인근에서 탑승한 A01 자율주행 셔틀 내부. 최영찬 기자 원본보기 아이콘

이날 체험한 청계A01 노선은 좁은 도로 특성상 무단횡단 보행자가 수시로 나타나는 곳이었다. 오토노머스에이투지가 운영하는 이 차량은 멀리서 보행자를 인식해 감속하며 멈춰 서는 모습을 보였다. 앞 차량 앞쪽에 보행자가 나타났을 때도 미리 인식해 부드럽게 멈췄고, 급정거와 급가속 같은 현상은 없었다.

청계 A01은 정해진 구간과 정류장만을 다닌다는 점에서 완전한 자율주행으로 보긴 어렵다. 30㎞/h 속도 제한과 어린이 보호구역 내 수동 조작 규제, 타 차량과의 흐름 조절 등으로 인해 사람이 개입해야 하는 상황이 잦았다. 자율주행 차량이 스스로 돌발 상황을 극복할 때까지 기다려줄 도로의 여유는 없었다.

서울 강남권 심야 자율주행차

다른 날 탑승한 서울 강남권 심야 자율주행차(SWM 운영)도 상황은 비슷했다. 오후 11시부터 오전 5시까지 운행하는 이 차량은 어둡고 복잡한 강남 일부 도로에서 승객이 설정한 승·하차 지점을 운행한다.

제한 속도인 50㎞/h에서도 안정적으로 주행했으며 좌회전이나 차선 변경도 매끄러웠다. 앞차가 비상등을 켜고 정차했을 때도 감속 후 자연스럽게 차선을 변경했다.

하지만 이 차량 역시 시험운전자의 개입이 잦아 자율주행 소프트웨어가 처음부터 끝까지 운행하는 모습을 볼 순 없었다. 국내 자율주행 기술이 완성 단계는 아니지만 지나친 규제와 책임 소재가 불분명한 법규 미비 등이 기술 발전을 가로막고 있는 모습이었다.

업계 관계자는 "현행법상 시험운전자들은 차량 내 24시간 녹화 등으로 감정 노동자로 분류되기 때문에 심리적 부담이 크고, 자율주행 운영업체도 이들에게 적극적인 자율주행을 요구하기 어려운 구조"라며 "사고 발생 시 책임소재가 불명확해 조금만 위험해도 핸들을 잡을 수밖에 없다"고 설명했다.