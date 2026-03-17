"최대 3배 오른다는데"…항공권, 지금 사둬야 하나

전쟁의 파장이 항공권 가격을 밀어 올리고 있다.

유류할증료가 크게 뛰면서 국제 유가 상승 여파로 항공가 크게 뛰면서

다음 달 여행 비용 부담이 커질 전망이다.

유류할증료 기준인

싱가포르 항공유 평균값(MOPS)

이달 6단계에서

다음 달 (2월16일~3월15일 기준)18단계로 오른다.

이는 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시

17단계를 넘어선 수준으로

약 3년 6개월 만의 최고치다.

유가 상승 여파로

항공사들은 다음 달

유류할증료 인상을 예고했다.

노선에 따라

최대 3배 이상 오를 전망이다.

아시아나항공의 경우

이달 1만4600원 ~ 7만8600원이던 유류할증료를

다음 달 4만3900원 ~ 25만1900원까지 올릴 예정이다.

대한항공 역시

이달 부과된 1 만3500원∼9만9000원보다 최대 거리 기준

현재보다 10만원 이상 오를 것이라는 전망이 나온다.

미국과 이란의 충돌이 이어지면서 중동 지역 긴장이 다시 높아지고 있다. 세계 최대 원유 공급지 중 하나인 중동 정세가 흔들리면 국제 유가 역시 민감하게 반응한다. 연합뉴스.

전쟁이 길어질수록

국제 유가는 출렁이고

그 여파는 결국

여행 비용으로 이어진다.