그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

요즘 차 시장에서 세대별 분위기가 꽤 다르게 흘러가고 있어요.

지난해 20·30대의 신차 등록 비중이 최근 10년 사이 가장 낮은 수준으로 떨어졌어요. 반면 60·70대는 오히려 눈에 띄게 늘었고요.

20대·30대는 '신차'에서 멀어지는 중

카이즈유데이터연구소에 따르면,

지난해 20대의 신차 등록 대수는 6만1962대. 전체 승용 신차(110만2051대)의 5.6%에 그쳤어요.

2016년 8.8%였던 점유율이 계속 하락해, 2021년 8.0% → 2022년 7.8% → 2023년 7.2% → 2024년 6.7% → 그리고 지난해 5.6%까지 떨어졌어요. 집계 시작 이후 가장 낮은 수치예요.

30대도 비슷해요.

지난해 등록 대수는 20만9749대, 점유율은 19.0%.

2016년 25.9%였던 비중이 10년 사이 19.0%까지 낮아지며6.9%포인트 줄었어요. 역시 10년 내 최저예요.

왜 이런 흐름이 나타났을까요?

●계속 오르는 차량 가격

● "차는 꼭 있어야 하나?"라는 인식 변화

●차량 공유 서비스 확산

특히 20대는 자동차를 필수재로 여기지 않는 경향이 강해지면서, 구매 대신 카셰어링 앱을 선택하는 경우가 늘고 있다는 분석이에요.

"아직 현역입니다" 지갑 여는 '실버 파워'

60대·70대는 오히려 '증가'반대로 고령층은 신차 구매가 늘고 있어요.

60대: 20만4294대, 점유율 18.5%

70대: 5만861대, 점유율 4.6%

60대의 경우 2016년 9.6%에서 지난해 18.5%로 거의 두 배 가까이 늘었고요.

70대도 2016년 2.8%에서 꾸준히 올라 4%대 중반을 기록했어요. 두 연령대 모두 10년 사이 최고치예요.

고령 운전자 면허 반납이 권장되고 있지만, 실제 차량 수요는 줄지 않고 있어요.

배경으로는 고령화, 경제활동을 계속하는 인구 증가가 꼽혀요. 일이나 이동을 위해 차가 필요한 경우가 많다는 거죠.

20·30대는 "비싼 신차 대신 공유", 60·70대는 "일하려면 차 필요".

세대별로 자동차를 바라보는 시선이 달라지고 있어요.