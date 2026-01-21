"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네" 치솟는 금리에 서민들 '한숨'

새해가 되면서 시중은행들이 가계대출을 조금씩 다시 풀고는 있지만, 정작 대출을 받아야 하는 사람들의 부담은 더 커진 모습입니다. 주택담보대출(주담대) 금리가 7%대에 육박하고 있어서 이자 부담이 만만치 않기 때문입니다. 전세대출 금리도 상단이 6%를 넘기면서 서민들의 주거비 부담이 더 커지고 있습니다. 여기에 한국은행까지 기준금리 인하 사이클이 끝났다는 신호를 보내면서, 무주택자들의 내 집 마련은 갈수록 어려워질 거라는 전망이 나오고 있습니다.

시중 주요은행 주담대·전세대출 금리 상단 6% 돌파

20일 금융권에 따르면 시중 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 5년 고정형 주담대 금리는 4.20~6.48% 수준입니다. 금리 하단이 4%대로 올라선 후 계속 오름세를 보이고 있습니다. 5년 전 2.50~4.00% 수준이었던 걸 감안하면, 지금은 상·하단 모두 약 2%포인트나 높아진 셈입니다. 일부 인터넷은행에서는 주담대 금리 상단이 7~8%까지 올라간 경우도 확인됐습니다.

전세자금대출 금리도 마찬가지입니다. 시중 5대 은행의 전세대출 금리는 3.02~5.67%로, 금리 상단이 6%에 바짝 다가섰습니다. 인터넷은행의 경우에는 전세대출 금리 상단이 6%를 돌파했습니다.

코픽스 금리 넉 달째 상승…주담대 금리 상승 압력 ↑

챗GPT 생성 이미지 원본보기 아이콘

은행권의 대출금리가 오르는 이유는 기준이 되는 시장금리가 계속 오르고 있기 때문입니다. 대출금리 산정 기준이 되는 금융채 5년물(AAA) 금리는 19일 기준 3.649%로, 2024년 6월 이후 1년 7개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 주담대 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수) 금리도 넉 달 연속 오르면서 주담대 금리 상승 압력을 높이고 있습니다. 은행연합회에 따르면 지난해 12월 신규취급액 기준 코픽스는 2.89%로, 한 달 전보다 0.08%포인트 올랐습니다.

금리 부담뿐만 아니라 대출 한도가 크게 줄어든 점도 내 집 마련을 어렵게 만드는 요인입니다. 지난해 6·27 대책으로 수도권과 규제지역에서는 주택 구입 목적 주담대 한도가 6억원으로 묶였고, 이어진 10·15 대책에서는 15억원 초과~25억원 이하 주택은 4억원, 25억원을 넘는 주택은 최대 2억원으로 대출 한도가 더 줄었습니다. 서울 아파트 중위 가격이 이미 15억원을 넘긴 상황에서 대출을 통해 집을 사는 게 사실상 불가능해졌다는 말까지 나옵니다.

한은 '금리 인하 종료' 시사에 무주택자 주거비 부담 가중