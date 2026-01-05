울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

현대자동차는 4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 차세대 자율주행 모빌리티 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'가 로보틱스 분야 최고혁신상을 받았다고 5일 밝혔다.

작년 12월 일본 국제 로봇 전시회(iREX)에서 최초 공개한 양산형 모베드는 2022년 CES에서 콘셉트 모델을 선보인 후, 약 3년 간의 제품개발 과정을 거쳐 다양한 사업 및 일상생활에서 손쉽게 활용할 수 있도록 재탄생했다.

자율주행 모빌리티 로봇 '모베드'

CES 로보틱스 부문 최고혁신상 지형 한계 뛰어넘는 주행 안정성

배송·물류·촬영 등 탑모듈

간단하고 편리하게 결합 1회 충전시 4시간 이상 주행

최대 적재중량 47~57kg 첫 공개 3년만에 양산

올 1분기부터 판매 계획

모베드의 가장 큰 특징은 '지형의 한계를 뛰어넘는 주행 안정성'이다. 편심 휠기반 'DnL(Drive-and-Lift)' 모듈을 적용해 불규칙한 노면이나 경사로에서도 차체를 원하는 기울기로 조절할 수 있어 안정적인 주행이 가능하다. 또 절제미 있는 심플한 디자인을 갖추고 사용 목적에 따라 배송, 물류, 촬영 등 탑 모듈을 간단하고 편리하게 결합할 수 있어 다양한 산업에서 활용성이 높다.

사용자 친화적인 인터페이스를 적용해 누구나 간단하게 조작할 수 있다는 점도 강점이다. 별도 조종기는 3D 그래픽 기반의 터치스크린으로 구현돼 직관적이고 편리한 사용자 경험을 제공하며, 누구나 손쉽게 조작할 수 있다.

너비 74cm, 길이 115cm, 최대 속도 10km/h로 1회 충전 시 4시간 이상 주행이 가능하다. 최대 적재중량은 라인업에 따라 47~57kg수준이다. 자율주행 로봇 구현을 위한 연구개발용 모델 '베이직'과 자율주행 기술이 적용된 '프로' 등으로 구성, 올 1분기부터 판매할 계획이다.

현동진 현대차 로보틱스랩장 상무는 "최고혁신상 수상은 현대차그룹의 로보틱스 기술이 일상의 가치를 높이는 방향으로 진화하고 있음을 보여주는 사례"라며 "고객에게 가까이 다가가는 혁신 솔루션이 될 수 있도록 인공지능(AI) 기반 로봇 자율주행 기술을 지속 개발하겠다"고 밝혔다.