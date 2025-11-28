화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

이마트24, '트렌드랩 성수점' 공개

27일 서울 성수역 4번 출구 앞은 노란빛을 내는 100㎡(약 30평) 규모의 이마트24 매장이 시선을 사로잡았다. 매장 입구부터 그동안 편의점에서 볼 수 없던 의류와 화장품 매대가 자리 잡았고, 각종 굿즈 상품들이 자리를 차지했다.

이마트24는 이날 서울 성수동에 오픈한 플래그십 스토어 '트렌드랩 성수점'을 공개했다. 이마트24는 이번 플래그십 스토어를 통해 10·30세대 고객을 사로잡고, 자사의 트렌드 상품을 가장 먼저 선보이는 '테스트베드'로 활용하겠다는 방침이다.

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 이마트24 트렌드랩 성수점 내 브랜드팝업존. 이마트24 이마트24가 28일 공식 오픈하는 플래그십 스토어 '트렌드랩 성수점' 전경. 이마트24 제공

실제 매장은 이마트24의 비전을 한 눈에 확인할 수 있다. 10·30세대가 선호하는 상품들로 채워졌고 몇천원대의 부담 없는 간편식 상품과 화장품과 옷, 굿즈 등이 눈에 띄었다. 28일 공식 오픈일 전부터 몇몇 외국인과 일반 고객들이 매장을 찾는 모습이었다.

입구에서 가장 먼저 보이는 '브랜드 팝업존'에는 젠지 여성들이 선호하는 '어뮤즈'와 'W컨셉' 브랜드 상품으로 꾸렸다. 해당 공간은 3개월 단위로 MZ세대 선호도가 높은 새로운 브랜드로 변경될 예정이다.

10·20세대가 좋아하는 굿즈와 지적 재산권(IP) 상품을 모은 특화 공간도 마련됐다. '이벤트존'은 이마트24 상품개발자(MD)들이 선보이는 트렌드 상품을 가장 먼저 만나볼 수 있는 공간이다. 대표적으로 '탕화쿵푸', '응급실떡볶이' 등 Z세대가 선호하는 브랜드와 협업한 간편식을 선보인다. 트렌드랩에서 선 출시되는 제품들은 고객 후기를 반영해 추후 레시피를 수정해 재출시하는 등 테스트베드로 활용될 계획이다.

이마트24가 차별화 상품으로 꼽는 스타상품들도 진열됐다 .'스타상품존'에서는 이마트24의 인기 상품인 '서울대빵' 시리즈와 조선호텔 손종원 셰프와 최현석, 여경래, 오스틴강 등 스타 셰프와의 협업 상품도 발견할 수 있었다.

편의점 속 작은 카페를 구현한 공간도 눈에 띄었다. 이곳에는 즉석커피 5종, 과일 스무디 6종, 베이커리 6종 등 테이크아웃이 가능한 메뉴가 마련됐다. 외국인 고객들을 겨냥한 즉석 라면 코너도 있었다. 베이커리 제품은 500~1000원대로 구성해 커피와 함께 가볍게 즐길 수 있도록 했다. 먹거리 상품을 셀프로 조리해 먹을 수 있는 취식 공간도 마련됐다.

트렌드랩 성수점은 이마트24의 미래 브랜드 방향성과 중장기 상품 전략을 집약한 공간이다. 이마트24 관계자는 "매장은 트렌드를 가장 먼저 받아들이는 10·30세대를 위한 브랜드 체험형 플랫폼"이라며 "이들이 직접 신상품을 체험하고 소비하고 공유할 수 있는 공간을 지향한다"고 설명했다.

이마트24는 올해 400여개의 차별화 상품을 내놓은 데 이어 내년에는 600종의 상품을 선보인다는 계획이다. 젊은 고객들의 취향을 반영한 상품들을 출시해 '상품경쟁력 강화→점포매출 증대→상품투자'로 이어지는 선순환 구조를 확립한다는 목표다. 이마트24 관계자는 "내년에는 점포 상품 2500개 중 1000여개가 신상품으로 바뀔 수 있도록 할 것"이라며 "내년 K컬처, K델리, K디저트 등 4개의 특화 매장을 추가로 오픈할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "위치는 서울을 중심으로 오픈할 예정"이라고 덧붙였다.

특히 샌드위치, 도시락 등 FF(Fresh Food) 상품과 디저트·베이커리, 즉석커피 등 3대 핵심 카테고리를 집중 육성할 예정이다. 이 카테고리들은 고물가, 1인 가구 증가 등 변화하는 소비 환경 속에서 가장 높은 성장 가능성을 지닌 편의점 카테고리로 꼽힌다.

최진일 이마트24 대표이사는 "트렌드랩 성수점은 이마트24가 앞으로 나아갈 방향을 압축해 보여주는 상징적인 공간"이라며 "이곳에서 매월 가장 먼저 신상품을 선보이고 정기적으로 트렌디한 브랜드를 소개해 이마트24가 가장 트렌디하고 힙한 편의점이자 10·30세대를 가장 잘 아는 편의점이라는 이미지를 각인시킬 것"이라고 밝혔다.