아이 이름이 X발·쌍X?…비속어 작명 법으로 막는다

챗GPT 생성 이미지

아이 이름이 X발·쌍X?…비속어 작명 법으로 막는다

윤슬기기자

입력2025.11.21 14:25

수정2025.11.21 14:36

챗GPT 생성 이미지

윤슬기기자

입력2025.11.21 14:25

수정2025.11.21 14:36

출생신고 시 자녀 이름에 비속어나 욕설 등 부적절한 표현을 쓰지 못하도록 하는 법안이 발의됐다.


20일 전용기 더불어민주당 의원은 이같은 내용을 담은 '가족관계의 등록 등에 관한 법률' 개정안을 대표 발의했다고 밝혔다. 이번 개정안은 민주당 의원 15명이 공동발의했다.


이 개정안은 출생신고 시 사회 통념상 이름으로 사용하기에 부적절한 표현이 담긴 경우 담당 관청이 신고 수리를 거부할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.

아동의 건전한 성장을 저해하는 이름 등록을 사전에 차단하고, 성인이 된 후 개명 절차에 드는 사법 행정력 낭비를 줄이겠다는 취지다.


현행법엔 이름 '의미' 제한 규정 없어 부모가 욕설로 지어도 제지 못해
현행법엔 이름 '의미' 제한 규정 없어
부모가 욕설로 지어도 제지 못해
'X발' '쌍X' 'X구' 'XX미' 등
개명 신청 사례 상당수 확인
부적절한 이름 출생신고시
담당 관청이 거부 가능토록
가족관계 등록 법률 개정안 발의 사진=게티이미지뱅크



현행법에는 자녀 출생신고 시 이름에 한글 또는 통상 사용되는 한자를 사용하도록 하는 규정만 있다. 이름 의미를 제한할 수 있는 규정이 없는 탓에 부모가 욕설, 비속어 등을 자녀 이름으로 써도 제지할 수 없었다.


전용기 의원실에 따르면 실제 법원에 접수된 개명 신청 사례 중에 'X발', '쌍X, 'X구', 'XX미' 등 부적절해 보이는 이름 사례도 상당수 확인됐다.

전 의원은 "부모가 자녀의 이익에 반하는 이름을 지어주는 것은 친권 남용이자 아동에 대한 정서적 학대 행위"라고 지적했다.


아울러 "이름은 한 사람의 정체성을 형성하고 사회생활을 영위하는 데 가장 기초적이고 중요한 요소"라며 "이번 개정안을 통해 아동의 인격권과 행복추구권이 법의 테두리 안에서 더욱 보호받을 수 있기를 기대한다"고 말했다.


전용기 더불어민주당 의원. 전 의원 페이스북

  윤슬기
    취재

    윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

    두 번 생각하겠습니다. 윤슬기입니다.

  편집

    최유정 기자 yjchoi@asiae.co.kr

