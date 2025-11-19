본문 바로가기
출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

방제일기자

입력2025.11.19 10:11

방제일기자

입력2025.11.19 10:11

최근 연구에 따르면 한국 직장인의 평균 출퇴근 시간이 1시간 48분으로, 조사 대상 43개국 중 가장 길었다.
이는 같은 조사에서 나타난 세계 평균인 1시간 8분보다 약 1.5배 긴 수치.
'하루 왕복 2시간이 기본'이라는 사회 인식이 실제 통계로도 확인된 셈.

"통근 시간은 개인의 식사, 이동, 휴식 시간에 영향을 미쳐 건강과 밀접한 연관이 있다"
- 연구 교신저자 에릭 갤브레이스 박사
ChatGPT 생성 이미지.

전문가들은 장시간 출·퇴근 시 건강관리 방법으로 올바른 자세 유지를 강조한다.

탑승 전 허리와 목을 좌우로 10회씩 돌리고,

가슴을 펴고 양팔을 뒤로 뻗는 스트레칭을 5회 이상 반복하는 것이 도움이 된다.

ChatGPT 생성 이미지.

도보로 출·퇴근을 할 경우 자연 요소가 풍부한 경로를 선택하는 것이 효과적.

나무와 잔디 등 자연환경을 지나 출퇴근하는 사람들의 스트레스 수준이 낮고 정서적 안정도가 높았다.

20분 이상 충분한 시간을 들여 균형 잡힌 식사를 하는 것도 중요하다.


인구 집중된 수도권이 비수도권보다 출·퇴근 시간 길어

게티이미지

우리나라의 출·퇴근 시간은 일자리와 인구가 집중된 수도권이 비수도권보다 긴 것으로 나타났다.

2019년 수도권 거주자의 평균 출·퇴근 시간은 90.4분으로 비수도권의 63.1분보다 27.3분 더 길었다.

비수도권에서는 부산(78.4분), 대구(73.0분), 광주(68.0분) 순.

게티이미지

한국의 긴 출·퇴근 시간 문제는 정서적으로도 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

편도 출·퇴근 시간이 60분을 넘는 사람들은 30분 이하 집단과 비교해 가족 관계에서 외로움을 느낄 위험이 49%,

타인과의 관계에서 외로움을 느낄 위험이 36% 높았다.

게티이미지

특히 자가용으로 출·퇴근하는 경우 외로움 증가가 두드러졌으며,

대중교통·도보·자전거 이용자는 통계적으로 의미 있는 증가가 나타나지 않았다.

게티이미지

"출·퇴근 시간은 단순한 생활 불편을 넘어 사회적 고립을 가속할 수 있다"
- 강북삼성병원 연구팀

  • 방제일
    취재

    방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

    아시아경제 방제일입니다.

  • 편집

    오현영 기자 hyun05@asiae.co.kr

