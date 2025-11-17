서울시의 반격…"종묘 세계유산영향평가 압박 깊은 유감"

종묘 앞 세운4구역 재개발과 관련해 유네스코가 영향평가를 받도록 권고했지만, 서울시는 세계유산영향평가를 받는 것에 대해 부정적 입장을 나타냈다.

서울시는 17일 입장문을 내고 "국가유산청장이 종묘 경관 훼손 가능성을 반복 제기하며 세계유산영향평가를 지속적으로 압박하고 있는 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

"세운 4구역 재개발 쟁점화된 이후 뒤늦게 지정"

그러면서 "국가유산청은 세계유산영향평가 시행의 법적 전제가 되는 '세계유산지구 지정'조차 하지 않고 있다 세운 4구역 재개발이 쟁점화된 이후에야 뒤늦게 이를 지정했다"라며 "그동안 해야 할 본연의 역할은 이행하지 않다가 서울시의 특정 사업을 겨냥하기 위해 행동에 나섰다는 것을 스스로 인정하는 셈"이라고 강조했다.

아울러 유네스코 세계유산 등재 후 30년이 지났음에도 국가유산청이 종묘 보호의 기준선이 되는 '완충구역'을 확정하지 않은 것도 문제라고 지적했다. 시는 "이러한 상황에서 서울시에만 세계유산영향평가 이행을 반복 요구하는 것은 종묘 보존에 대한 국가유산청의 진정성마저 의심케 하는 행태"라며 했다.

서울 종묘와 세운4구역 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

앞서 이날 허민 국가유산청장은 기자간담회를 열어 "최근 유네스코로부터 강력한 조치를 요구하는 메시지를 전달받았다"고 밝혔다. 이어 "유네스코 측은 고층 건물 개발로 인해 종묘가 훼손될 것을 우려한다고 명시하며 영향평가를 반드시 받도록 권고했다"면서 "세계유산영향평가 관련 긍정적인 검토가 끝날 때까지 사업 승인을 중지할 것"을 명시했다고 전했다.

"이미 경관 훼손 없음 검증… 주변 더 돋보이게 할 것"

시는 세운4구역 재개발 사업이 종묘 주변을 더욱 돋보이게 할 것이라고 거듭 주장했다. 시는 "남산에서 종묘까지 이어지는 거대한 녹지축과 좌우로 형성되는 입체적인 도심은 지금의 폐허와 같은 판자 건물이 가로막고 있는 종묘 주변을 더욱 돋보이게 할 것"이라며 "정밀한 시뮬레이션과 종묘와 조화되는 건축 디자인 도입을 통해 경관 훼손이 없음을 이미 검증했다"고 설명했다.

다만 국가유산청이 제안한 관계기관 회의는 적극 환영한다는 입장을 보이면서도 지역 주민 대표의 참석을 요구했다. 시는 "수십년간 개발 지연으로 피해를 겪어 온 종로 지역 주민 대표들도 함께 참여해 특정 기관의 일방적 입장이 아닌 민·관·전문가가 함께하는 균형 잡힌 논의 구조가 마련돼야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "서울시는 문화유산 보존과 도시 미래 경쟁력 확보는 어느 하나를 선택할 문제가 아니라 동시에 추구해야 할 두 축임을 분명히 밝힌다"라며 "국가유산청의 책임 있는 협조를 강력히 요청한다"고 덧붙였다.