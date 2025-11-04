'주말 특근이 사라졌다' 휴업도 빈번…아이오닉5 잘 팔리는데 왜?

현대자동차 울산공장 전기차 생산라인에서 주말 특근이 사라졌다. 며칠간 공정을 멈추는 부분 휴업도 올 들어 벌써 8차례나 반복되고 있다.

전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 길어진 탓이라는 분석도 있지만 국내와 달리 미국에선 오히려 생산량은 늘어나고 있다. 국내 생산 기반이 해외로 빠져나가서 생기는 '제조 공동화' 현상이 시작된 것이라는 분석이 설득력을 얻는다.

현대차 울산공장 주말특근 사라지고 휴업만 8번

미국 공장은 풀가동…해외 생산 비중 급속 확대

관세 장벽·수출 부진에 ‘제조 공동화’ 현상 빨라져

하이브리드·내연차까지 해외 이전 가능성 부상

4일 완성차 업계에 따르면 현대차는 '아이오닉 5'와 '코나 일렉트릭'을 생산하는 울산 1공장 12라인에 대해 이달 주말 특근을 편성하지 않았다.

울산 2~5공장이 이달 들어 오는 8일 전국노동자대회를 제외하고 매주 토요일 특근을 실시하는 것과는 차이가 난다. 이들 공장에선 산타페, 팰리세이드, 아반떼, 투싼 등 내연차가 대부분 생산된다.

12라인은 올 들어 주말 특근을 거의 실시하지 않았다. 지난 2월부턴 휴업도 빈번해졌다. 지난달 29일부터 31일까지 라인 가동을 멈추기도 했다. 시간당 생산 대수를 줄이는 '피치다운'도 상시로 이뤄지는 것으로 전해진다. 이에 따라 올 1~3분기 아이오닉 5 생산량은 3만3967대로, 지난해 같은 기간 7만943대의 반토막 수준으로 떨어졌다.

이 기간 국내 판매량은 되레 늘었다. 1~3분기 아이오닉 5의 내수 판매대수는 전년 동기 대비 9.1% 늘어난 1만2310대를 기록했다.

생산량이 줄어든 원인은 수출에서 찾을 수 있다. 수출은 이 기간 2만4479대로 전년 동기 대비 61.9% 급감했다. 이는 국내 생산 공동화 우려가 나오는 배경 중에 하나다.

특히 아이오닉 5의 해외 생산량은 국내를 넘어섰다. 아이오닉 5의 주요 시장인 미국 내 생산이 급증한 영향이 크다.

올해 본격 가동된 미국 조지아주 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)'에서 1~3분기 생산한 아이오닉 5는 3만9467대로, 울산공장 생산량보다 많았다. 이 기간 아이오닉 5의 미국 판매량(4만1090대)의 대부분을 차지할 정도다.

수출부진·트럼프 관세 여파에 제조공동화 확산 우려

업계 안팎에선 울산 1공장 전기차 가동률이 줄어든 원인을 전기차 판매 위축보다 '제조 탈한국' 기조에서 찾아야 한다는 지적이 나온다. 미국의 관세 장벽이 이런 현상을 더욱 부채질하고 있다. 현대차그룹은 미국 관세 부과 이후 현지 생산을 지속적으로 늘리고 있다.

제조 공동화는 전기차를 넘어 하이브리드, 내연차로 확대될 가능성에 무게가 실린다. 지난 9월 현대차 앨라배마 공장 생산량은 3만5371대로 올해 최대 생산량을 달성했다. 올 1월 생산량(2만3251대)과 비교하면 52% 급증했다. 특히 산타페 하이브리드전기차(HEV) 생산량이 2325대에서 6974대로 3배 가까이 늘었다.

HMGMA의 생산 규모 역시 2028년까지 50만대로 늘어난다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 지난 9월 뉴욕 인베스터 데이에서 미국 생산 비중을 현재 42%에서 2030년까지 80%로 확대하겠다고 밝힌 바 있다.

현대차는 중국이나 인도공장에서 제3국으로 수출을 늘리고 있을 뿐만 아니라 중동시장을 겨냥해 사우디아라비아 신공장도 건설 중이다. 모두 국내 생산을 대체할 수 있는 곳이다.

현대차는 늘어나는 해외 생산을 대신해 국내 공장에 새로운 차종을 배정하겠다는 방침이지만, 아직까지 울산 12라인을 어떻게 활용할지는 미정인 상태다. 현대차 노조 관계자는 "전기차 대신 하이브리드나 다른 차종을 생산하기 위해서는 준비작업이 필요하다"면서 "아직 구체적으로 진행되는 논의는 없다"고 말했다.

전문가들은 울산 공장의 사례를 시작으로 제조 공동화 현상이 가속화될 수 있다고 경고했다. 자동차 선진국인 독일의 경우 중국 진출을 위해 현지 생산을 늘렸다가 판매 부진에 빠지면서, 최근 1년 동안 자국 자동차 산업에서 약 5만1500개의 일자리가 사라졌다는 보고(언스트앤드영)가 나오기도 했다.

이항구 한국자동차연구원 연구위원은 "관세와 같은 보호무역주의가 등장하면서 글로벌 공급망 확보 차원에서 현대차는 물론 글로벌 완성차들이 해외 현지 생산을 늘릴 수밖에 없는 구조"라며 "구매보조금을 통해 내수 수요를 늘리면서 국내 생산을 유지하기 위한 정책적 지원을 마련해야 한다"고 지적했다.