"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

2024년, 석탄 사용 '사상 최대치'

지난해 전 세계 석탄 사용량이 역대 최고치 를 기록했습니다.

재생에너지 사용이 빠르게 늘고 있지만,

전체 전력 수요 가 워낙 커지면서 석탄 소비가 줄지 않았기 때문입니다.

재생에너지 비중은 조금씩 늘었어요

2019년 전력 생산에서 석탄이 차지하던 비중은 37%였지만,

2024년엔 34%로 소폭 줄었습니다.

같은 기간 태양광과 풍력의 비중은 13%에서 15%로 올랐습니다.

비율은 바뀌고 있지만, 사용량 자체 는 여전히 많습니다.

"이 속도론 1.5도 목표 달성 어렵습니다"

국제사회는 2015년 파리협정 에서 산업화 이전보다 지구 평균기온 상승 폭을

1.5도 이내 로 유지하기로 약속했습니다.

하지만 석탄과 석유 사용이 줄지 않으면서

탄소 배출을 '제로'로 만드는 목표는 점점 멀어지고 있습니다.

트럼프 행정부의 '역주행'

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 23일 뉴욕 유엔총회에서 연설을 하고 있다.

보고서는 미국 트럼프 행정부의 반(反) 재생에너지 정책도 위험 요인으로 꼽았습니다.

트럼프 대통령은 "기후 변화는 사기극" 이라며 화석연료 사용을 옹호했고,

재생에너지 정책을 추진하는 나라에 보복 관세를 예고하기도 했습니다.

"태양광·풍력, 속도를 두 배로 높여야 합니다"

전문가들은 태양광 이 '가장 빠르게 성장하는 에너지원'이라 평가했지만,

2030년대 말까지 탄소 배출을 목표치로 줄이려면

지금보다 두 배 이상 빠른 전환 속도가 필요하다고 지적합니다.

건물 난방이나 철강 생산 같은 산업은 여전히 탄소 감축이 더딘 편입니다.

숲도 위험합니다

지난해 회복이 불가능할 정도로 훼손된 산림 면적은 800만 헥타르 에 달했습니다.

2021년보다 오히려 늘어난 수치입니다.

탄소를 흡수할 '지구의 폐'가 점점 줄고 있는 셈입니다.

멈춰버린 지구의 시계

기후위기 대응은 분명 진전되고 있지만,

아직 속도가 너무 느립니다.

지구의 시계는 여전히 석탄 연기 에 가려져 있습니다.