금값 70만원 시대에…"35년 근속하면 '30돈' 드립니다"

금 한 돈(3.75g) 시세가 70만원에 육박하는 등 금값이 연일 사상 최고가를 기록하는 가운데 주요 건설사들이 여전히 '황금 포상' 전통을 이어가고 있는 것으로 나타났다. 많게는 30돈까지 금을 지급하는 기업들이 있고, 최근 금값 상승까지 겹쳐 직원들의 선호도는 높은 편이다. 다만 세대 변화에 따라 현금성·복지형 보상을 원하는 직원들이 늘고 있어 금 포상 제도를 변경하거나 없애는 곳들이 늘어나고 있다.

'황금 포상' 어느 회사가 얼마나 주나 ■ 현대건설 : 10년 근속 → 5돈.

이후 5년마다 5돈씩 늘려서 35년 근속 시 30돈(=2,034만 원 수준) ■ 한화 건설부문 : 10년 10돈, 20년 20돈, 30년 30돈 ■DL이앤씨 : 10년 1돈, 15년 3돈, 30년 근속 10돈 ■ 삼성물산·GS건설: 금메달·순금 메달로 지급 ■ 대우건설: 금 → 여행 상품권 → 현금 으로 전환 ■ 엔지니어링 업계: 금 포상 거의 사라짐

'황금 포상' 전통 이어가는 건설사들

25일 건설업계에 따르면 현대건설은 업계에서 가장 정형화된 금 포상 제도를 유지하고 있다. 근속 10년 차 직원에게 순금 5돈을 지급하고, 이후 5년마다 5돈씩 늘려 35년 차에는 30돈을 포상한다. 삼성 금 거래소에 따르면 이날 기준 금 한 돈의 기준가격은 67만8300원이다. 35년간 현대건설에 다닌 직원이 받는 30돈을 환산하면 2034만원이 나온다. 한화 건설 부문도 금 포상의 규모가 크다. 10년 근속 시 10돈, 20년 20돈, 30년 30돈을 지급한다. 한화그룹 계열사 전체가 유사한 포상 체계를 공유한다.

'골드바' 대신 '금메달'로 지급하는 회사도 있다. 삼성물산 건설부문은 10년 이상 근속자를 대상으로 5년 주기로 금메달을 제공한다. GS건설은 20년·30년 장기근속자에게 순금 메달을 지급한다.

돌잔치나 결혼식에서 금을 선물하는 관습처럼 '큰마음을 전하는 상징'으로 금을 사용해오다 제도로 뿌리내렸다. 금은 실물 자산으로서 가치가 장기적으로 우상향한다. 또 수령 시 세금 부담이 적어 기업과 직원 대부분이 만족한다. '황금 포상'의 전통을 유지 중인 건설사 관계자는 "예전에는 상징적인 의미가 더 컸다면 최근에는 가격이 많이 오른 덕분에 보상 체감효과도 커졌다"고 했다.

대부분 직원은 장기근속에 대한 예우로 주는 금을 소장하는 편이지만 '현금화'하는 경우도 있다. 실제로 중고거래 사이트에 '장기근속 골드바' 판매 게시글이 종종 올라온다. 직원들의 선호와 달리 금 포상을 없앤 곳도 있다. DL 이앤씨는 오랜 기간 금을 주다가 최근 현금 지급으로 변경했다. 대우건설도 과거 장기근속자를 대상으로 금 포상을 했다가 여행 상품권을 주는 것으로 바꿨다. 최근에는 현금을 지급한다. 회사 관계자는 "직원들이 체감할 수 있는 실질적 혜택 중심으로 제도를 전환했다"며 "세대별 선호 차이를 반영한 변화"라고 설명했다.

금값 급등에 '황금 포상' 전환점 맞아

최근 1년간 금값이 50% 이상 급등하자 금 포상을 폐지한 곳도 생겨나고 있다. 엔지니어링 업계의 경우 금을 주는 기업이 거의 사라졌다. 아직 금 포상을 유지하는 주요 건설사도 지급량을 줄이기는 어렵다는 점에서 제도 폐지나 대체 수단을 검토하고 있다. 건설업계 관계자는 "금의 상징성과 전통은 여전히 크지만 자기 계발이나 휴식 등 실질적 보상을 원하는 직원이 늘고 있다"며 "앞으로는 금 포상 대신 현금성·복지형 보상으로 바꾸는 다변화 흐름이 강화될 것"이라고 전망했다.