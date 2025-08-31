"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

배달앱서 지역 평점 1위 리뷰 믿고 주문했지만…

서울시가 음식 배달 플랫폼 '배달의민족'의 리뷰 평점 신뢰도에 문제가 있다는 민원을 접수하고, 공정거래위원회에 해당 내용을 공식 전달했다. 소비자가 믿고 주문한 고평점 음식점의 실제 음식 품질이 기대 이하였다는 내용이다.

그러나 A씨는 음식 수령 과정과 품질 모두에 큰 불만을 제기했다. 배달 시간은 1시간 10분이나 소요됐고, 식당 측은 지연에 대한 문의 전화에 제대로 응답하지 않았다고 주장했다. 문제는 음식이었다. A씨는 "면 요리는 모두 불어 있었고, 짬뽕은 국물 맛이 거의 나지 않았으며, 탕수육은 지나치게 딱딱해 먹기 어려웠다"고 지적했다.

"부정적 리뷰는 삭제 또는 노출 제한 가능성" 제기

A씨는 이후 해당 음식점의 리뷰를 평점 낮은 순으로 다시 확인해본 결과, 자신과 유사한 불만을 토로한 소비자들이 다수 있었음을 발견했다. 그는 "업주가 인위적으로 긍정적인 후기를 작성하거나, 부정적 리뷰는 시스템적으로 삭제 또는 노출 제한을 받았을 가능성이 있다"며, 이는 허위 광고 및 소비자 기만행위에 해당할 수 있다고 주장했다.

해당 민원은 서울시 민생노동국 공정경제과로 접수됐고, 시는 배달의민족 측에 직접 사실 확인을 진행했다. 서울시는 "리뷰 조작을 방지하기 위해 중복 이미지 삭제 등 자체 모니터링을 실시하고 있으며, 소비자가 리뷰 정렬 방식을 선택할 수 있도록 하고 있다는 답변을 받았다"고 밝혔다.

서울시, 민원 접수 후 공정위에 사안 전달

다만, 시는 동일한 유형의 민원이 반복되지 않도록 플랫폼 운영사에 재발 방지를 요청했으며, 사건 내용을 공정거래위원회에도 공문으로 전달해 해당 법률 위반 여부를 판단할 수 있도록 했다고 덧붙였다.

이번 민원은 배달앱 내 리뷰 시스템이 소비자 구매 결정에 실질적인 영향을 미치고 있는 만큼, 플랫폼 측의 관리 책임과 공정성 강화 필요성에 대한 논의를 촉발할 것으로 보인다.