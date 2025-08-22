포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

전국 103개 현장 중 28곳 재개, 면허취소 리스크도 진정…완전 정상화는 아직 멀어

전국 103개 건설현장을 멈춰 세웠던 포스코이앤씨가 21일부터 일부 현장의 공사를 순차적으로 재개했다. 잇단 안전사고 이후 지난 4일부터 일괄 중단됐던 공사가 약 3주 만에 일부 풀린 것이다. 그동안 불거졌던 면허취소 리스크도 사실상 사라지면서 숨통이 트였다. 그러나 완전 정상화까지는 갈 길이 멀었다는 분석이 나온다.

포스코이앤씨는 국민 생활과 직결된 건축 21개, 인프라 7개 현장을 시작으로 안전이 확보된 순서대로 공사를 재개한다고 21일 밝혔다. 회사는 외부 전문가 점검, 개선조치 확인, 최고안전책임자(CSO) 승인 등 5단계 검증을 거쳐 각 현장의 공사 재개 여부를 결정했다고 설명했다. 포스코이앤씨는 "인천 제3연륙교 같은 대형 인프라 현장에서는 미시공 구간이 오히려 변형과 처짐 위험을 키울 수 있다"며 "국민 불편이 크거나 안전 위험이 증가하는 현장은 조속히 조치 중"이라고 설명했다.

이재명 대통령이 "미필적 고의에 의한 살인 아니냐"라며 면허취소 검토를 언급하면서 업계 퇴출 위기론까지 나왔던 상황은 최근 들어 진정 국면에 접은 분위기다. 최근 김윤덕 국토교통부 장관은 "현행 법률상 면허취소는 어렵다"며 한발 물러섰다. 건설업계는 무차별 면허취소가 산업 전체를 위축시킬 수 있다고 우려해 왔다.

서초 '오티에르반포'·서리풀 복합개발 등 정상화 수순…입주 지연 등 해결 과제 산적

공사를 다시 시작하면서 공정률 약 90%인 서초구 '오티에르반포(후분양)' 등 수도권 단지의 분양 일정도 다시 잡힐 것으로 보인다. 오티에르반포는 10월 입주가 예정된 단지였으나 공사 중단으로 일정이 미뤄질 것이라는 우려가 커진 상태였다. 착공 초기 공사가 멈췄던 서초구 서리풀(옛 국군정보사령부 부지) 복합시설 개발사업도 정상화 수순을 밟을 전망이다. 이 사업장은 국내 최대 규모(약 5조3000억원)의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금이 투입된 곳이다.

한숨 돌렸지만 아직 과제는 남아 있다. 전체 103개 현장 중 재개된 곳은 아직 28곳이다. 나머지 75개 현장은 외부 전문가 점검과 CSO 승인 등의 절차를 마쳐야 한다. 포스코이앤씨는 "모든 현장을 다시 점검하고 고위험 공정은 정밀 확인을 추가로 실시할 계획"이라고 했다. 또 공사 중단 기간 발생한 입주 지연, 하도급 대금 미지급 등도 수습 대상이다.

업계에서는 포스코이앤씨가 단기적 리스크를 넘긴 만큼 이제는 신뢰 회복이 관건이라고 보고 있다. 더샵·오티에르 등 브랜드 이미지에 타격을 입었고, 해외 수주 부진과 적자(2분기 910억원대) 등도 넘어야 할 산이다. 건설업계 관계자는 "공사 재개는 환영할 일이지만, 앞으로는 안전 관리가 형식에 그치지 않고 실제 현장 체계로 자리 잡는 것이 핵심"이라고 전했다.