국힘 전대데이…과반 못 넘으면 26일 결선투표

국힘 오늘 신임 당대표·최고위원 선출 과반득표자 없으면 26일 결선 실시

최고위원에 찬탄파 후보 '몇명' 주목

반탄·찬탄 갈린 전당대회구도…2시부터 청주 오스코에서 시작

국민의힘이 22일 전당대회를 열고 신임 지도부를 뽑는다. 반탄(탄핵반대)파인 김문수·장동혁 후보가 당대표 결선에 진출해 승부를 가릴 것이란 전망이 나오는 가운데, 최고위원 찬탄(탄핵찬성)파 후보 중 몇 명이 지도부에 포함될 수 있을지가 관전 포인트로 꼽힌다.

국민의힘은 이날 오후 2시 충북 청주 오스코에서 제6차 전당대회를 개최한다. 이번 전당대회에서 신임 당 대표 1명과 최고위원 4명, 청년최고위원 1명을 뽑는다. 당원 선거인단 투표(80%)와 일반 국민 여론조사(20%)를 반영해 당선자를 가린다. 지난 20일부터 이틀간 진행한 당원 대상 모바일·자동응답조사(ARS) 투표에는 선거인단 75만3076명 중 33만4272명이 참여해 투표율 44.39%를 기록했다.

국민의힘 최고위원 후보들이 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제6차 전당대회 수도권·강원·제주 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김근식, 최수진, 손범규, 김태우, 양향자, 김민수, 김재원, 신동욱 최고위원 후보. 2025.8.14 김현민 기자 원본보기 아이콘

대표 선거, 과반득표자 없으면 26일 결선투표 진행

우선 당권에 도전한 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보(가나다순) 중 과반득표자가 나올 수 있을지 주목된다. 과반 득표자가 없으면 1·2위 간 결선투표를 거쳐 26일 최종 당선자를 확정한다. 지난 6·3 대선 국민의힘 후보였던 김문수 후보가 지지율에서 앞서는 모습을 보였지만 최종 흐름을 놓고 볼 때 과반 득표는 불투명하다. 이에 친윤(친윤석열)계와 극우 성향 유튜버 전한길씨 등의 지지를 받는 장동혁 후보와 결선에 1·2위로 진출할 것이란 분석이 많다.

찬탄(탄핵찬성)파인 안철수·조경태 후보는 당심에서 밀리는 분위기다. 당 쇄신과 인적 청산 등 '보수 혁신'을 외치고 있으나 최근 특별검사팀의 당사 압수수색 등으로 반탄파 후보들로 당심이 더욱 기울었다. 한때 안 후보와 조 후보의 '혁신 후보' 단일화 가능성이 거론되기도 했지만 안 후보가 거부하면서 무산됐다. 안 후보는 "제 선거의 특징은 항상 여론조사보다 5~10% 더 나온다는 것"이라며 결선 진출을 자신하고 있다.

국민의힘 최우성(왼쪽부터), 손수조, 박홍준, 우재준 청년 최고위원 후보가 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제6차 전당대회 수도권·강원·제주 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.14 김현민 기자 원본보기 아이콘

최고위원, 찬탄·반탄 얼마나 당선되느냐 관심

최고위원은 김근식·김민수·김태우·김재원·손범규·신동욱·양향자·최수진(가나다순) 8명 중 4명을 뽑는다. 현역 의원인 신 후보와 친한(친한동훈)계로 분류되는 김근식 후보, 강성 보수층 지지를 받는 김민수 후보, 김문수 대선 후보 시절 비서실장을 지낸 김재원 후보 등이 유력 후보로 꼽힌다.

여성 몫인 최고위원 자리는 최근까지 당 대변인을 지낸 최수진 후보가 현역 의원 프리미엄을 받고 있지만 대선 등 다수 출마 경험으로 인지도가 높은 양향자 후보를 꺾기 쉽지 않다는 분석이 나온다. 청년 최고위원은 단일화를 통해 우재준 후보와 손수조 후보가 경합 중이다. 역시 우 후보가 현역 의원 프리미엄이 있으나 '박근혜 키즈', '문재인 대항마'로 인지도가 있는 손 후보에게 승리를 장담하기 어렵다.

전한길 전 한국사 강사가 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회에 출석을 위해 당사로 들어서고 있다. 2025.8.14 김현민 기자 원본보기 아이콘

최고위원 후보 중에는 김근식·양향자·우재준 후보가 찬탄파다. 당대표 자리를 반탄파 후보가 차지할 가능성이 높은 상황에서 지도부에 찬탄파 인사가 몇 명이나 포함될지가 주요 관전 포인트다. 국민의힘 당헌·당규에는 선출직 최고위원 5명 중 4명이 사퇴하면 비상대책위원회 체제로 전환된다는 규정이 있기 때문에 찬탄파 후보 규모가 향후 국민의힘 방향성에 중요한 역할을 할 수 있다.