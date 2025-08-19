삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

코스피가 1.29p(0.04%) 오른 3,225.66에 장을 마감한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 대화하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

올해 상반기, 국내 증시가 크게 오르면서 증권사 직원들의 급여가 금융권 1위를 기록했어요.

증시 호황에 증권맨 급여 크게 상승

증권사, 코스피 덕에 주머니 두둑1위 메리츠증권: 직원 1인 평균 1억3139만 원, 영업직은 무려 2억6354만 원.

그 뒤로 한국투자증권(1억2901만 원), NH투자증권(1억500만 원), 미래에셋증권(1억 원).

전년 대비 약 10% 상승.

상반기 코스피가 28% 오르면서 세계 주요국 중 1위 기록. 투자금이 몰려 실적과 급여 모두 껑충 뛰었습니다.

CEO 보수도 어마어마

김남구 한투 회장: 57억3902만 원

김성환 한투 대표: 25억978만 원

장원재 메리츠 대표: 14억9300만 원

윤병운 NH투자 대표: 16억7100만 원

은행도 반년 연봉 '억대 시대' 진입

은행 직원들의 상반기 급여도 크게 올랐어요. 특히 직원 평균 연차가 높은 금융지주에서 억대 급여가 나왔습니다.

KB금융지주: 1억1200만 원 (1위)

우리금융지주: 1억500만 원

하나금융지주: 9500만 원

신한금융지주: 9200만 원

4대 은행 상반기 1인 평균 급여는 6350만 원. 삼성전자(6000만 원), LG전자(5900만 원), 현대차(4500만 원)보다 많았죠.

상반기 4대 금융지주 당기순이익은 10조3254억 원으로 역대 최대

은행장 보수 TOP

유명순 씨티은행장: 총 28억7600만 원 (급여 2억8000만 원 + 상여 25억9600만 원)

이광희 SC제일은행장: 14억3800만 원

금융그룹 회장

함영주 하나금융 회장: 17억5000만 원 (1위)

진옥동 신한금융 회장: 8억7100만 원

임종룡 우리금융 회장: 7억6100만 원

양종희 KB금융 회장: 6억5000만 원

정리하자면, 상반기 증시 호황에 증권사 직원들이 반 년 만에 '억대 연봉'을 벌고 은행도 실적 덕에 급여·보수가 크게 올랐다는 이야기입니다.