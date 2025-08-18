'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

주말과 월요일이 붙으면 생기는 경제 효과, 무려 '하루 2조 원'

최근 정부 의뢰로 진행된 연구에서, '공휴일을 특정 날짜가 아니라 요일로 정하자'는 제안이 나왔고,

이 방식이 하루 약 2조 원 규모의 소비 효과를 낼 수 있다는 결과가 나왔어요.

이 연구는 작년 12월부터 올해 4월까지 한국인사행정학회가 진행했으며,

기획재정부가 의뢰한 '휴일제도 개선 방안'의 일환이었어요.

우리나라의 공휴일 대부분은 '5월 5일 어린이날'처럼 날짜에 맞춰 정해져 있죠.

하지만 '특정 요일'을 기준으로 공휴일을 정할 경우,

연휴가 더 자주 생기고, 사람들이 여행이나 외식 등을 하게 되면서 소비가 늘고 지역경제도 살아난다는 분석이에요.

미국·일본의 '요일제 공휴일'이 모델이 됐어요

이번 연구는 특히 미국과 일본의 공휴일 제도를 참고했어요.

미국은 '월요일 공휴일법(Monday Holiday Law)'을 통해 주요 공휴일을 월요일로 옮겼고,

일본도 '해피 먼데이 제도'라는 이름으로 몇몇 휴일을 월요일로 정해 운영 중이에요.

이 방식은 자연스럽게 '3일 연휴'를 만들어주고,

이때 생기는 여행·숙박·외식 수요가 내수 진작에 기여한다는 게 포인트죠.

공휴일을 월요일로 옮기면 생기는 변화는?

연구에 따르면 월요일 하루가 공휴일로 추가되면,

국민들의 소비지출은 약 2조 1천억 원 늘어나고,

이에 따른 생산 유발 효과는 3조 8천억 원,

부가가치 창출은 1조 7천억 원에 이른다고 해요.

특히 주목할 점은 숙박업과 음식점업에서의 효과가 전체의 40% 이상을 차지한다는 점이에요.

즉, 관광 산업과 지역경제에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 거죠.

'어떤 공휴일'을 월요일로 바꿀 수 있을까?

요일제로 바꾸기에 적절한 공휴일로는 어린이날, 현충일, 한글날이 꼽혔어요.

이 공휴일들은 날짜의 역사적 상징성이 비교적 낮고,

기존의 요일 변경에 대한 저항도 덜할 가능성이 있기 때문이에요.

만약 이 세 개의 공휴일을 전부 월요일로 옮겨서 운영하면,

연간 소비가 약 6조 3천억 원,

생산 유발 효과는 11조 3천억 원,

부가가치는 5조 원에 달할 수 있다고 전망돼요.

월요일이 쉬는 날이면 개인 소비도 늘어나는 경향

이번 연구는 신용카드 결제 데이터도 분석했는데요.

월요일이 공휴일이 되면 개인의 소비가 평균 약 10% 증가하는 경향이 있었다고 해요.

반복적이고 예측 가능한 연휴는 사람들이 여가 계획을 세우기 좋게 만들고,

그에 따라 소비도 자연스럽게 늘어난다는 거죠.

그리고 이는 단순히 경제효과만의 문제는 아니에요.

근로자 입장에선 삶의 질이 높아지고,

기업 입장에서는 연차 사용에 따른 비용 부담이 줄어드는 효과도 있다고 해요.

이름까지 정해봤어요: '월요일 휴가제', '워라밸 먼데이' 등

요일제로 공휴일을 지정한다면 어떤 이름이 좋을지도 함께 논의됐어요.

연구팀은 사람들이 더 긍정적으로 받아들일 수 있도록 브랜드화된 명칭을 제안했는데요.

예를 들어 '월요일 휴가제', '워라밸 먼데이', '리프레시 먼데이', '패밀리 먼데이' 같은 이름이 거론됐다고 해요.

이름만 봐도 벌써 쉬고 싶어지는 느낌이죠.

정책 추진은 아직 미정… 정치 변수로 논의 중단된 상태

사실 정부는 작년 7월, '역동경제 로드맵'을 발표하면서 요일제 공휴일 검토 계획을 밝힌 적 있어요.

하지만 이후 비상계엄 사태와 정권 교체 등 여러 정치적 이슈가 겹치면서,

해당 논의는 실질적으로 중단된 상태예요.

기획재정부는 이번 연구 결과를 소관 부처인 인사혁신처 등과 공유하고,

향후 정책 추진 여부를 검토할 예정이라고 밝혔어요.

당장 시행되진 않겠지만, 정책 아젠다로 다시 살아날 가능성은 충분하다는 뜻이죠.

요약하자면...

'월요일을 공휴일로 만들자'는 제안은 단순한 여가 확대가 아니라,

경제 활성화 + 워라밸 + 지역 관광 진흥까지 한꺼번에 노릴 수 있는 정책이에요.

공휴일 하나가 바뀌는 것처럼 보이지만, 그 파급력은 생각보다 훨씬 크다는 것.

이제 남은 건 정부의 의지와 실행력일지도 몰라요.