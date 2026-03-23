경자청·영도구·㈜LGC, 업무협약 맺어



커피산업 발전, 영도커피페스티벌 개최

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 23일 부산 영도구청에서 영도구(구청장 김기재), ㈜LGC(대표 임수정)와 커피산업 발전을 위한 업무협약을 맺었다.

이번 협약은 커피산업 경쟁력 강화와 '글로벌 영도 커피 페스티벌'의 안정적 운영을 위해 기관 간 협력체계를 구축하는 데 목적을 두고 있다.

23일 부산 영도구청에서 진행된 커피산업 발전을 위한 업무협약식에 참석한 박성호 부산진해경제자유구역청장(왼쪽), 김기재 영도구청장(가운데), 임수정 LGC 대표가 함께 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

세 기관은 커피산업 네트워크 구축과 협력사업 발굴, 축제 개최 지원 등에 협력하기로 했다. 영도구는 산업 육성과 축제 운영을 맡고 경자청은 협력사업 발굴과 국제 교류 지원을 담당한다. ㈜LGC는 글로벌 네트워크를 활용해 콘텐츠 기획과 실행을 지원한다.

'2026 글로벌 영도 커피 페스티벌'은 오는 5월 15일부터 17일까지 영도 아미르공원 일원에서 열린다. 12개국 100여개 기업이 참여하고 10만여명 방문이 예상된다. 경자청은 행사와 연계해 해외 기관과 기업을 초청하고 투자 환경과 물류 인프라를 소개할 계획이다.

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박성호 청장은 "커피산업 경쟁력 강화와 글로벌 협력 확대 계기가 될 것"이라며 "기관 간 협력을 통해 실질적인 성과를 내겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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