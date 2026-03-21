보탬고주파, ‘코스모프로프 볼로냐 2026’ 참가…글로벌 확장 가속

유럽·미국·호주·러시아 등 주요 권역 공략…현지 파트너십·유통 채널 확대 추진

“전시 통해 글로벌 바이어 접점 강화”…해외 시장 맞춤 전략 본격화

보탬고주파가 세계 최대 규모 뷰티 전시회로 꼽히는 '코스모프로프 볼로냐 2026(Cosmoprof Worldwide Bologna 2026)'에 참가해 글로벌 시장 확대에 속도를 낸다. 보탬고주파는 이번 전시를 통해 고주파(RF) 기반 뷰티 디바이스 라인업을 집중 소개하고, 해외 바이어와의 파트너십 논의를 본격화할 계획이다.

보탬고주파는 최근 '알페이스' 제품의 면세점 판매가 증가하고 해외 수요가 확대되면서 해외 시장 공략을 강화하고 있다고 밝혔다. 면세 채널에서 형성된 구매 경험이 해외 고객 접점 확대에 긍정적으로 작용했고, 실제로 알페이스를 포함한 보탬고주파 디바이스에 대한 해외 문의와 주문이 늘고 있다는 설명이다.

이번 코스모프로프 볼로냐 2026 전시에서 보탬고주파는 알페이스를 중심으로 해외 고객이 선호하는 사용 환경과 니즈를 반영한 제품 경쟁력을 선보인다. 회사는 고주파 디바이스의 핵심을 '에너지 전달 효율'과 '출력 유지의 안정성'으로 보고 있으며, 이를 바탕으로 제품 완성도를 높여 왔다고 강조했다. 전시 현장에서는 바이어 상담을 통해 제품 적용 범위와 유통 협력 방식, 시장별 운영 전략을 구체적으로 제시할 예정이다.

보탬고주파는 유럽, 미국, 호주, 러시아 등 주요 권역에서 글로벌 시장 확대를 진행 중이다. 회사는 각 지역의 유통 구조와 소비자 구매 패턴에 맞춘 채널 전략을 강화하고, 현지 파트너와 협업해 판매·물류·마케팅 접점을 넓혀가겠다는 방침이다. 전시를 계기로 신규 거래선 발굴과 수출 협력 논의를 확대해 시장 진입 속도를 높이겠다는 목표도 제시했다.

AD

보탬고주파 관계자는 "알페이스의 면세점 판매 증가와 해외 수요 확대 흐름을 바탕으로, 코스모프로프 볼로냐 2026에서 글로벌 시장 확장 전략을 본격적으로 알릴 계획"이라며 "현장에서 바이어와 직접 만나 브랜드와 제품 경쟁력을 설득력 있게 제시하고, 유럽과 북미를 포함한 주요 시장에서 성과로 연결하겠다"고 말했다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>