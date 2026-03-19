"이게 다 공짜라고?"…호텔 음료 싹쓸이한 '얌체 투숙객' 논란

쇼핑백에 음료 꽉꽉 채워 떠나

호텔에 무료로 비치된 음료를 쇼핑백 가득 담아간 한 남성의 행동이 논란이 되고 있다.

17일 서울의 한 호텔은 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "얼마 전 황당한 일을 겪었다"며 한 남성 이용객이 라운지 냉장고에 있는 음료와 물을 싹쓸이해 가는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 한 남성이 대형 쇼핑백을 들고 호텔 내 냉장고로 다가가는 장면이 담겼다. 이후 냉장고 안에 있던 생수와 각종 음료를 꺼내 쇼핑백에 담기 시작했고 가능한 만큼 담은 뒤 그대로 자리를 떠났다.

호텔 측은 "손님분들의 편의와 안락함을 위해 물과 음료를 2층 라운지에서 무료로 제공하고 있다"며 "냉장고에 있는 물과 음료를 쓸어 담는 행위를 하는 상황을 보고 너무 어이가 없었다. 그냥 넘어갈 수 없을 것 같아 영상을 공개한다"고 남겼다. 이어 "상식밖에 행동은 남에게 피해를 주는 행동이며 절도"라고 비판했다.

영상을 본 누리꾼들도 비판의 목소리를 냈다. 누리꾼들은 "이런 분들 때문에 점점 호의와 서비스가 사라지는 것" "우리 동네 빨래방에도 커피믹스 다 가져가는 사람 있다" "저런 사람들 은근 많지" "공짜라면 양잿물도 마실 듯" "상식 밖 행동" "다른 투숙객을 전혀 고려하지 않은 이기적인 행동" "등의 댓글을 남겼다.

AD

호텔 측은 해당 사건과 관련해 추가 조치 여부를 검토 중인 것으로 전해졌다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>