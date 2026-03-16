한국부동산원, 2월 전국 주택가격동향조사

지난달 서울 집값이 한 달 전보다 0.66% 오른 것으로 집계됐다. 상승 폭으로는 지난해 10월 이후 가장 낮은 수준이다.

한국부동산원이 발표한 16일 발표한 2월 전국주택가격동향조사를 보면, 전국 기준 변동률은 0.23%로 집계됐다. 한 달 전보다 0.05%포인트 떨어졌다. 비수도권 광역시나 지방에서는 큰 변동 없이 보합세를 보인 가운데 서울을 중심으로 수도권에서는 상승 폭 하향 추세가 뚜렷하다. 서울 상승률은 한 달 전보다 0.25%포인트, 인천이 0.03%포인트 낮아졌다. 경기는 상승률이 한 주 전과 같다.

부동산원은 "서울·수도권 중심으로 하락 매물이 출현하고 매도 문의가 증가하고 있으며 재건축 추진단지 등은 상승거래가 지속되는 등 혼조세 속에 상승 흐름을 유지하고 있다"고 설명했다.

서울 남산 전망대에서 바라본 아파트 단지. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울에서는 아파트값 상승세가 주춤하다. 서울 아파트는 토지거래허가 대상인데 지난해에도 고공행진을 지속해왔다. 올해 1월 전월 대비 상승률이 1.07% 수준이었는데 지난달에는 0.74%로 상승세가 둔화한 것으로 나타났다. 서울 연립주택(0.80%→0.64%), 단독주택(0.36%→0.32%)에 비해 상승 폭 둔화세가 두드러지는 셈이다.

서울 전·월세 상승 폭도 한 달 전보다 축소됐다. 서울 주택 전셋값 상승률은 0.35%로 같은 기간 0.11%포인트 줄었다. 마찬가지로 아파트 전셋값 상승률이 줄어든 게 영향을 끼쳤다. 서울에서는 노원구나 성동구, 성북구, 서대문구, 은평구 등에서는 평균 대비 상승률이 높았으나 송파구는 신규 입주 등의 영향으로 전셋값이 하락했다. 서울 월세 상승률은 0.41%로 지난해 10월 이후 상승률이 가장 낮았다.

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한편 지난달 서울 25개 구 가운데 매매가격 상승률이 가장 높은 곳은 영등포구(1.12%)로 집계됐다. 강남구(0.04%)는 가장 낮았다. 전셋값은 노원구(0.82%)가 가장 많이 올랐고 송파구는 0.21% 떨어졌다. 월세가 가장 많이 오른 곳도 노원구(0.87%)였다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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