금감원, 중동 사태에 외화유동성 점검…"은행권 선제 대응"

외화자금 조달·운용 상황 점검

스트레스테스트 월 단위 실시



중동 지역에서 긴장이 이어지면서 환율 상승 등 금융시장 불확실성이 커지자 금융감독원이 은행권 외화유동성 점검에 나섰다.

금감원은 11일 곽범준 은행담당 부원장보 주재로 주요 국내은행 8곳 외화자금 담당 부행장들과 외화유동성 점검회의를 열고 최근 중동 상황에 따른 외환시장과 외화자금시장 동향을 점검했다고 밝혔다.

이번 회의는 은행이 현장에서 체감하는 외화자금 동향 및 잠재 리스크 요인을 파악하기 위해 마련됐다.

회의에 참석한 부행장들은 2008년 글로벌 금융위기에 비해 국내 은행권의 외화유동성과 외환 포지션 관리 체계가 상당 부분 개선된 만큼 일시적 불안 요인에 대응할 능력은 갖췄다는 의견을 제시했다.

지난해 말 국내은행 17곳을 대상으로 실시한 외화유동성 스트레스 테스트 결과 2008년 글로벌 금융위기보다 심각한 상황을 가정하더라도 외화유동성 규제를 충족하는 것으로 나타났다.

다만 참석자들은 중동 관련 불확실성이 여전히 큰 만큼 외화유동성과 건전성이 훼손되지 않도록 각별히 유의하겠다고 말했다.

곽 부원장보는 "국내 외화자금 공급의 핵심 중개자인 은행이 시장 변동성 확대에 철저히 대비해야 한다"며 "중동 불확실성 장기화에 대비한 비상 대응 계획을 재점검하라"고 주문했다.

또 즉시 가동할 수 있는 커미티드 라인(committed line) 등 외화유동성 확보 수단을 점검하고 필요시 은행별 상황에 맞게 선제적으로 외화자금을 확보할 것을 당부했다.

금감원은 앞으로 국내 금융회사가 중동발 지정학적 리스크에 대응해 충분한 외화유동성을 확보할 수 있도록 관리·감독을 강화할 방침이다.

이를 위해 외화유동성 스트레스 테스트 실시 주기를 기존 분기 단위에서 월 단위로 단축하고 은행과의 핫라인을 통해 외화자금 조달·운용 상황을 상시 점검하기로 했다.

금감원은 관계기관과 적극 공조해 외화자금시장 동향을 모니터링하며 필요시 대응 조치를 검토할 계획이다.

