식당 데크 파손 사고 눈감아준 점주

점심 18인분 주문으로 답한 인부들

서울 양천구 목동에서 가로수 가지치기 작업으로 피해를 입은 식당이 보상을 요구하지 않고 넘어가자, 작업자 18명이 식당을 찾아 고기 18인분을 주문했다. SNS AD 원본보기 아이콘

서울 한 식당에서 작은 사고를 계기로 훈훈한 장면이 연출됐다. 가로수 가지치기 작업 중 식당 데크가 파손되는 일이 발생했지만, 식당 주인이 보상을 요구하지 않고 넘어가자 작업자들이 다시 찾아와 단체로 식사를 하며 마음을 전한 것이다. 사회관계망서비스(SNS)에서는 "작은 배려가 따뜻한 보답으로 돌아왔다"는 반응이 이어지며 잔잔한 감동을 전하고 있다.

지난 8일 SNS에는 목동에서 식당을 운영하는 한 자영업자가 올린 글과 함께 매장 앞 CCTV 영상이 공유됐다. 게시글에는 가게 앞에서 발생한 사고와 그 이후의 이야기가 담겼다.

사고는 7일 오전 10시쯤 발생했다. 인부들이 식당 앞 가로수 가지치기 작업을 하던 중 커다란 나뭇가지가 떨어지면서 가게 입구에 설치된 나무 데크가 부서졌다. 충격으로 데크 일부에는 구멍이 생겼다.

인부들이 식당 앞 가로수 가지치기 작업을 하던 중 커다란 나뭇가지가 떨어지면서 가게 입구에 설치된 나무 데크가 부서졌다. 충격으로 데크 일부에는 구멍이 생겼다. SNS 원본보기 아이콘

당시 식당은 영업 준비 중이었다. 인부들은 데크가 파손된 사실을 식당 사장에게 알리며 사과했다. 그러나 식당 사장은 "다친 사람만 없으면 괜찮다"며 별도의 보상을 요구하지 않았다고 한다.

몇 시간 뒤 예상치 못한 장면이 이어졌다. 같은 날 낮 12시경, 가지치기 작업을 하던 인부 18명이 식당을 다시 찾은 것이다. 이들은 점심 식사를 하겠다며 고기 18인분을 주문했다. 사장은 "조금 전 그 작업자분들 18명이 고기를 드시러 왔다"며 "아직 세상 살 만하다"고 했다.

AD

해당 사연을 접한 누리꾼들은 "훈훈하다. 봄이 빨리 오려나" "간만에 기분 좋은 소식" "어딘지 돈쭐내러 가고 싶다" "손해 볼 일 하나라도 생기면 팔자 고치려는 요즘 세상에 대단하다" "아무리 그래도 원상복구라도 시키라고 할 텐데. 사장님 최고다" "보답하고자 하는 마음도 멋있다" "조금 손해 보더라도 너그럽게 넘어가는 사람들이 많았으면" 등 뜨거운 반응을 보였다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>