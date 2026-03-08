통합특별시장 선거사무소 개소

김영록·강기정 등 정치권 인사 참석

전남·광주 통합특별시장 선거에 나선 이병훈 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 선거 행보를 시작했다.

이 예비후보는 7일 선거사무소에서 개소식을 개최했다. 행사에는 김영록 지사와 강기정 시장, 민형배·신정훈·조인철 의원, 김이강·김병내·박병규 구청장과 지방선거 출마 예정자, 시민 등이 참석했다.

이병훈 예비후보가 7일 선거사무소 개소식에서 참석자들에게 인사말을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이 예비후보는 인사말에서 통합특별시 출범 이후 통합시장의 역할을 언급했다. 그는 "통합시장은 중앙정부와 협력해 필요한 제도와 재정을 확보하고 전남과 광주 어느 지역도 소외되지 않도록 균형발전을 이끌어야 한다"고 말했다.

또 "통합은 큰 기회이지만 책임과 위험이 따르는 과제"라며 "통합시대를 이끌 수 있는 인물을 선택하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

지역 간 갈등과 관련해서는 "통합시장을 선택하는 과정에서 '광주 사람', '전남 사람'과 같은 갈라치기식 접근은 바람직하지 않다"며 "누가 통합시대를 가장 잘 이끌어 갈 수 있는지에 초점을 맞춰 판단해 달라"고 말했다.

선거 방식에 대해서는 "상대 후보를 비방하기보다 정책과 비전으로 경쟁하는 선거가 돼야 한다"며 "저 역시 상대를 공격하기보다 비전과 행정 경험을 시민들에게 알리는 데 집중하겠다"고 밝혔다.

전남·광주 통합특별시장 선거에 출마한 이병훈 예비후보가 7일 선거사무소 개소식에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 원본보기 아이콘

통합시 주사무소 논란과 관련해서는 "광주 청사와 무안 도청, 동부청사 등 기존 행정시설을 활용해 균형 있게 운영하면 된다"며 "주사무소 위치 경쟁보다 전남과 광주의 상생과 균형발전에 집중해야 한다"고 말했다.

이 예비후보는 "전남과 광주의 미래는 시민 선택에 달려 있다"며 "통합시대를 이끌 적임자가 누구인지 판단해 달라"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



