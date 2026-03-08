이병훈 “전남·광주 통합, 균형발전으로 이끌겠다”
불러오는 중...닫기
통합특별시장 선거사무소 개소
김영록·강기정 등 정치권 인사 참석
전남·광주 통합특별시장 선거에 나선 이병훈 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 선거 행보를 시작했다.
이 예비후보는 7일 선거사무소에서 개소식을 개최했다. 행사에는 김영록 지사와 강기정 시장, 민형배·신정훈·조인철 의원, 김이강·김병내·박병규 구청장과 지방선거 출마 예정자, 시민 등이 참석했다.
이병훈 예비후보가 7일 선거사무소 개소식에서 참석자들에게 인사말을 하고 있다.
이 예비후보는 인사말에서 통합특별시 출범 이후 통합시장의 역할을 언급했다. 그는 "통합시장은 중앙정부와 협력해 필요한 제도와 재정을 확보하고 전남과 광주 어느 지역도 소외되지 않도록 균형발전을 이끌어야 한다"고 말했다.
또 "통합은 큰 기회이지만 책임과 위험이 따르는 과제"라며 "통합시대를 이끌 수 있는 인물을 선택하는 것이 중요하다"고 밝혔다.
지역 간 갈등과 관련해서는 "통합시장을 선택하는 과정에서 '광주 사람', '전남 사람'과 같은 갈라치기식 접근은 바람직하지 않다"며 "누가 통합시대를 가장 잘 이끌어 갈 수 있는지에 초점을 맞춰 판단해 달라"고 말했다.
선거 방식에 대해서는 "상대 후보를 비방하기보다 정책과 비전으로 경쟁하는 선거가 돼야 한다"며 "저 역시 상대를 공격하기보다 비전과 행정 경험을 시민들에게 알리는 데 집중하겠다"고 밝혔다.
전남·광주 통합특별시장 선거에 출마한 이병훈 예비후보가 7일 선거사무소 개소식에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.원본보기 아이콘
통합시 주사무소 논란과 관련해서는 "광주 청사와 무안 도청, 동부청사 등 기존 행정시설을 활용해 균형 있게 운영하면 된다"며 "주사무소 위치 경쟁보다 전남과 광주의 상생과 균형발전에 집중해야 한다"고 말했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스전쟁 터지자 일본도 큰일 났다…관광객들 호텔 예...
이 예비후보는 "전남과 광주의 미래는 시민 선택에 달려 있다"며 "통합시대를 이끌 적임자가 누구인지 판단해 달라"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>