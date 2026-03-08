4월에는 부산서 힐링… 부산도시농업박람회 “도심 속 치유농업 체험”

2005년 전국 최초로 부산에서 시작된 도시농업 행사가 오는 4월 강서구 대저생태공원 유채꽃 경관 단지에서 열린다.

부산시농업기술센터는 4월 9일부터 12일까지 '제22회 부산도시농업박람회'를 개최한다고 8일 알렸다.

부산도시농업박람회는 2005년 전국 최초로 시작된 도시농업 행사로 올해 22회를 맞았다. 그동안 시민에게 농업의 공익적 가치를 알리고 도심 속 농업문화를 확산하는 대표적인 도시농업 행사로 자리잡았으며 도시와 농촌의 상생 발전과 탄소중립 그린스마트 도시 구현에도 기여해 왔다.

올해 박람회는 '힐링부산, 도시에서 만나는 치유농업'을 주제로 다양한 농업 전시와 체험 프로그램을 선보인다. 농업인과 도시농업인, 농협, 농업 관련 학교, 유관기관, 관련 기업 등이 참여해 도시농업의 가치와 미래 농업 트렌드를 소개할 예정이다.

특히 유채꽃이 펼쳐진 경관단지와 연계해 자연 속에서 치유를 경험할 수 있는 프로그램을 중심으로 구성됐다. 시민들은 머물고 싶은 유채꽃 힐링공간에서 도시농업의 가치를 공유하고 자연이 주는 치유 효과를 체험할 수 있다.

박람회 기간 다양한 전시와 체험 행사도 마련된다. 치유텃밭(감정정원)과 무장애 텃밭 체험, 스트레스·우울지수 측정, 치유요가 명상, 유채경관 힐링 프로그램 등이 운영되며 기능성 텃밭, 케어팜, 학교텃밭 전시도 진행된다. 도시농업 1대1 상담과 시민 참여형 놀이 프로그램도 함께 마련된다.

부산 토마토 명인과 부산쌀 '황금예찬', 국화 '백강', 대저 짭짤이토마토 등 지역 농산물 전시·판매와 기장 파머스마켓, 전통 손 모내기 체험 등 농경문화 체험 프로그램도 준비된다.

이와 함께 미래 농업 기술을 소개하는 농촌진흥청 홍보관과 스마트팜 제어 시스템, 수직농장 전시가 진행되며 드론 영농 시연과 트랙터 안전 시뮬레이션 체험도 운영된다.

또 한국도시농업연구회 춘계 심포지엄을 비롯해 초등학생 도시농업 사생대회, 특수학급 생활원예 경진대회, 생생화환 디자인 경진대회 등 시민 참여형 프로그램도 마련된다.

유미복 부산시 농업기술센터소장은 "이번 박람회는 도시 속에서 농업의 가치를 체험하고 치유농업의 가능성을 직접 경험할 수 있는 시민 참여형 플랫폼 박람회"라며 "유채꽃이 만개한 봄날 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



