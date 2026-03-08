8일, 일산해수욕장 소방력 전진 배치

울산 동부소방서는 오는 8일 오후 2시부터 일산해수욕장 내 정월대보름 달집태우기 행사장에 소방력을 전진 배치하고 화재 예방 등 현장 안전관리를 강화할 계획이라고 전했다.

이번 조치는 달집태우기 행사 시 불꽃 비산과 강풍 등으로 인한 화재·안전사고 발생 위험에 선제적으로 대응하기 위해 추진된다.

이날 현장에는 이장희 동부소방서장을 비롯한 소방공무원 10명과 의용소방대원 40명이 참여해 행사장 주변 안전관리와 화재 예방 활동을 실시할 예정이다.

특히 소방차량을 전진 배치해 신속한 초기 대응태세를 구축하고 행사장 주변 안전관리를 강화할 방침이다.

Advertisement

AD

행사 종료 후에는 잔불 정리와 경계 순찰을 통해 재발화 등 2차 사고 예방에도 철저히 대비할 계획이다.

동부소방서 관계자는 "달집태우기와 같은 화기 취급 행사는 작은 부주의로도 대형 화재로 이어질 수 있다"라며 "철저한 사전 대비와 현장 대응으로 시민들이 안심하고 전통행사를 즐길 수 있도록 안전 확보에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>