자비스앤빌런즈, 납세자의 날 맞아 청년재단과 업무 협약 체결

기부금 1000만원 전달

자비스앤빌런즈는 청년재단과 3일 '사각지대 청년 대상 금융·세무 교육 지원을 위한 업무 협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 미래의 주역인 청년들의 자립을 돕고, 사회의 구성원으로 성장해 납세의 의무를 성실히 이행할 수 있도록 '납세자의 날'을 기념해 진행됐다. 이날 협약식에는 최진환 자비스앤빌런즈 CFO와 오창석 청년재단 이사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

최진환 자비스앤빌런즈 CFO와 오창석 청년재단 이사장이 3일 업무 협약식에서 기념사진을 찍고 있다. 자비스앤빌런즈 AD 원본보기 아이콘

자비스앤빌런즈는 이번 협약과 함께 기부금 1000만원을 전달했다. 기부금은 청년들의 금융 문해력 향상을 위한 교육 콘텐츠 개발과 세금 교육 서비스 지원 등에 활용된다.

자비스앤빌런즈는 삼쩜삼을 운영하며 축적된 세무·금융 전문성을 바탕으로, 청년재단의 네트워크와 사업 운영 역량을 결합해 청년들의 실생활에 보탬이 되는 지속가능한 협력 모델을 구축할 계획이다.

최진환 CFO는 "청년들이 복잡한 세무, 금융의 벽 앞에서 어려움을 겪는 경우가 많다"며 "청년재단과 협약을 통해 세무와 금융 문턱을 낮추고 청년들이 온전한 경제적 자립을 이룰 수 있도록 최대한 지원하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>