동서대, 이차전지 부트캠프사업 2025년 하반기 성과교류회

첨단산업 인재양성 부트캠프사업단 개최

동서대학교(총장 장제국)가 '이차전지 부트캠프사업' 성과를 점검하고 향후 운영 방안을 모색했다.

동서대 첨단산업 인재양성 부트캠프사업단은 최근 롯데호텔 부산에서 성과를 공유하고 향후 협력 방안을 논의하기 위해 '이차전지 부트캠프사업 2025년 하반기 성과교류회'를 개최했다고 22일 알렸다.

이번 성과교류회는 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT), 부산시가 공동 주관했다. 참여 기업과 동서대 재학생들이 참석해 대학과 기업이 함께 추진해 온 부트캠프 운영 성과를 점검하고 향후 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

롯데호텔 부산에서 '동서대학교 이차전지 부트캠프사업 2025년 하반기 성과교류회'가 진행되고 있다.

행사는 사업단의 주요 성과 공유를 시작으로 참여 기업 간 협업 현황 공유, 학생 MD 이수증 수여식과 성과발표 시상식 순으로 진행됐다. 교육과정 운영 결과와 현장 연계 성과를 살펴보고 산업 수요 변화에 대응하는 인재 양성 방향에 대해서도 의견을 나눴다.

동서대 첨단산업 인재양성 부트캠프사업단은 산업 현장의 인력 수요를 교육과정에 반영한 단기·집중형 프로그램을 운영해 이차전지 분야 핵심 인재를 양성하는 사업이다. 교육과정 운영과 함께 취업 연계와 창업 지원도 병행하고 있다.

이 사업은 교육부와 한국산업기술진흥원, 부산시 지원을 받아 2024년부터 5년간 총 82억원 규모의 재정 지원으로 추진되고 있다.

동서대는 이번 성과교류회를 계기로 참여 기업·기관과의 연계를 강화하고 현장 중심 프로젝트와 산학 공동 활동을 확대해 지역 첨단산업을 뒷받침할 실무형 인재 양성에 속도를 낼 계획이다.





