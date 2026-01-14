본문 바로가기
NCT 위시, 일본 첫 미니앨범 '위시리스트' 14일 발매

이이슬기자

입력2026.01.14 17:04

NCT WISH. SM엔터테인먼트 제공

NCT WISH. SM엔터테인먼트 제공

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 일본 첫 미니앨범 '위시리스트'(WISHLIST)를 발매한다고 SM엔터테인먼트가 14일 밝혔다.


앨범 전곡 음원은 이날 오후 6시 각종 음악 플랫폼에서 공개한다. 타이틀곡 '헬로 멜로우'(Hello Mellow) 뮤직비디오도 유튜브 에스엠타운(SMTOWN) 채널 등에서 동시에 공개한다. '위시리스트'는 일본 현지에서 음반으로도 발매한다.

'헬로 멜로우'는 드럼 비트와 베이스라인이 어우러진 댄스 팝 곡이다. 과거의 시련도 시간이 지나면 소중한 추억이 된다는 메시지를 가사에 담았다. 이번 앨범에는 사랑에 빠진 설렘을 표현한 퓨처 베이스 곡 '존'(ZONE), 힙합 댄스곡 '버블 검'(BUBBLE GUM), 팝 트랙 '드림캐처'(Dreamcatcher) 등을 수록했다.


이외에도 응원의 메시지를 담은 '섬데이', 알앤비 곡 '굿모닝', 한국 미니 2집 타이틀곡 '팝팝'(poppop)의 일본어 버전까지 총 7곡을 실었다.


엔시티 위시는 오는 17~18일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 콘서트 투어 '인투 더 위시 : 아워 위시'(INTO THE WISH : Our WISH)를 개최한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
