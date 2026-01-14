본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

서초구의회, 현충원 참배로 새해 의정 시작

김민진기자

입력2026.01.14 11:29

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고선재 의장 등 16명 의원 참석

서울 서초구의회가 13일 오전 국립서울현충원을 찾아 참배하며 새해 본격적인 의정활동을 시작했다고 14일 밝혔다.

서초구의원들이 13일 국립서울현충원을 찾아 참배하고, 기념촬영을 하고 있다. 서초구 제공.

서초구의원들이 13일 국립서울현충원을 찾아 참배하고, 기념촬영을 하고 있다. 서초구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이날 고선재 의장을 비롯한 16명 의원은 국립서울현충원을 방문해 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고, 서초구민의 복리 증진과 지역 발전을 위한 헌신적인 의정활동을 다짐했다.


고 의장은 참배 후 방명록에 "나라를 위한 숭고한 희생에 감사하며, 그 뜻을 오늘의 의정에 담아 묵묵히 책임을 이어가겠습니다"라고 남기며 민생 중심의 의정활동을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.

서초구의회는 이날 제346회 임시회 제1차 본회의를 개회하고 새해 첫 의사일정에 돌입했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

서울 시내버스 파업 이틀째…"일찍 나와도 출근길 지옥철"

새로운 이슈 보기