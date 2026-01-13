본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

농사도 스타트업 시대… 영주시 후계농업경영인 모집, 최대 5억원 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.13 09:58

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청년·예비 농업인 대상

경북 영주시가 농업을 꿈꾸는 청년과 예비 농업인을 위해 문을 열었다.


영주시는 지역 농업의 고령화와 인력 감소에 대응하고 안정적인 농업 경영 기반을 갖춘 전문 농업인을 육성하기 위해 '2026년 후계농업경영인 육성사업' 대상자를 모집한다.

이 사업은 농업에 뜻을 둔 청년과 예비 농업인이 영농 초기 단계에서 겪는 자금 부담을 완화하고, 안정적으로 농업에 정착할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.


모집 대상은 사업 시행 연도 기준 만 18세 이상 49세 이하(1976년생∼2008년생)의 예비 농업인과 영농 경력 10년 미만의 농업경영인이다. 신청자는 실거주지와 주민등록상 주소지, 사업장이 모두 영주시에 있어야 한다.


선정된 후계농업경영인에게는 농지 및 축사 부지의 구입·임차, 시설 설치, 종묘·사료 구입, 농기계 마련 등에 필요한 자금을 최대 5억원까지 지원한다. 해당 자금은 연리 1.5%의 정책자금으로, 5년 거치 후 20년 분할 상환 조건이다.

신청은 오는 2월 11일 오후 6시까지 차세대 농림사업정보시스템 '농업e지'를 통해 온라인으로 접수하면 된다. 사업 관련 세부 사항은 농업e지 누리집에서 확인할 수 있다.


영주시 관계자는 "이번 사업을 통해 열정과 역량을 갖춘 농업 인재들이 안정적으로 농업에 정착하고 지역 농업의 지속 가능한 발전을 이끌어 나가길 기대한다"며 "관심 있는 예비 농업인과 청년 농업인들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

2026년 후계농업경영인 모집 포스터.

2026년 후계농업경영인 모집 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

트럼프 이자율 상한 주장에 美은행·카드 주가 급락…업계 반발

새로운 이슈 보기