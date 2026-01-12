본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"광주·전남은 본래 하나"…두 교육청, 행정통합 전격 지지

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.12 13:09

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김대중·이정선 교육감 공동선언
"교육이 통합 성공 핵심동력"밝혀

전남도교육청과 광주시교육청은 12일 함께 지역 소멸 위기 극복을 위한 '광주·전남 행정통합'에 적극적으로 찬성하며, 성공적인 통합을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.


김대중 전남교육감과 이정선 광주교육감은 이날 오전 광주교육청에서 공동 발표문을 채택하고, 교육이 광주·전남 행정통합의 가치를 완성하는 핵심 동력이 돼야 한다는 데 합의했다.

김대중 전남교육감과 이정선 광주교육감은 '광주·전남 행정통합'에 찬성하며, 성공적인 통합을 위해 협력하기로 뜻을 모았다. 전남도교육청 제공

김대중 전남교육감과 이정선 광주교육감은 '광주·전남 행정통합'에 찬성하며, 성공적인 통합을 위해 협력하기로 뜻을 모았다. 전남도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

전남교육청과 광주교육청은 이번 발표를 통해 4가지 핵심 사항을 약속했다. 양 기관은 우선 국가 균형 발전의 축이 될 행정통합에 적극적으로 협력하는 한편, 통합 과정에서도 헌법 제31조에 명시된 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성을 보장하기 위해 공동 노력하기로 했다.


또한, 교육 현장의 목소리를 반영해 지역 발전의 주역인 미래 인재 양성에 총력을 다하고, 구체적인 통합 로드맵을 수립하기 위해 '광주·전남 교육행정통합추진단'을 구성해 본격적인 운영에 들어갈 방침이다.


김대중 전남교육감은 "광주와 전남은 본래 하나의 뿌리"라며 "통합을 통한 대전환은 우리 아이들에게 더 행복한 미래를 만들어 줄 수 있는 필수적인 선택"이라고 강조했다.

이정선 광주교육감은 "이번 만남은 역사적으로 중요한 이정표가 될 것"이라며 "교육 구성원들이 인사상 불안 없이 더 나은 환경에서 아이들을 지도할 수 있도록 최선의 교육통합을 이루겠다"고 화답했다.


양 교육청은 이번 공동 발표를 계기로 광주·전남 대통합 시대에 걸맞은 교육 발전의 '백년대계'를 열어갈 수 있도록 행정적·정치적 역량을 집중할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

디즈니·픽사 넘어선 'K애니'골든글로브 2관왕, 오스카로 직행

시민단체, 이혜훈 '장남 위장미혼' 부정청약 의혹 경찰 고발

새로운 이슈 보기