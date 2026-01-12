용인시, 도시철도 '동백신봉선'·'용인선 연장' 속도 낸다

사전타당성조사 용역 추진…1차 추경에 반영키로

이상일 시장 "사업 경제성 높이는데 행정 역량 집중"

경기도 용인시가 '동백신봉선 신설'과 '용인경전철 광교 연장' 사업의 조기 실현을 위해 드라이브를 건다.

용인시는 지난해 말 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영된 '동백신봉선'과 '용인선 연장'의 신속한 추진을 위해 두 사업의 사전 타당성 조사 용역비를 오는 4월로 예정된 제1회 추가경정예산에 반영하기로 했다고 12일 밝혔다.

용인시가 추진 중인 주요 철도사업 노선도. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 용인시장은 "동백신봉선 신설 사업의 경우 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 드디어 반영된 만큼 사업 실현에 속도를 내기 위해 사전타당성 조사 용역을 하기로 했다"며 "용인선 연장 역시 시민의 기대를 반영해 용역을 통해 실현방안을 찾도록 하겠다"고 말했다.

'동백신봉선'은 수지구 신봉동에서 성복역(신분당선), 구성역(GTX-A·수인분당선), 동백역(경전철) 등 주요 환승지를 잇는 14.7㎞의 노선이다. 노선이 신설되면 주요 주거 밀집 지역인 신봉·성복동을 반도체 소재·부품·장비(소부장) 및 인공지능(AI)·바이오 연구·개발(R&D) 센터는 물론 호텔·컨벤션 시설 건립을 추진하는 '플랫폼시티'와 연결된다.

'용인선 연장'은 에버랜드~기흥역 간 용인경전철을 흥덕지구를 거쳐 광교중앙역까지 6.8㎞ 구간을 연결하는 사업이다. 시는 사전 타당성 조사 용역을 통해 기존 용역에 반영되지 않았던 옛 경찰대부지인 언남지구 개발과 플랫폼시티 등을 포함한 교통 수요를 산출할 방침이다.

시는 용역 과정에서 산출되는 장래 교통 수요를 반영해 최적의 노선을 선정하는 것은 물론 노선의 기술적 실현 가능성도 검토할 계획이다.

시는 용역에서 서울 종합운동장~성남 판교~용인 신봉·성복~수원 광교~화성 봉담을 잇는 50.7㎞의 '경기남부광역철도' 신설, 경기 광주~용인 처인구 이동·남사읍간 '경강선 연장' 사업의 제5차 국가철도망 구축계획에 반영 여부에 따른 여건 변화도 함께 살펴볼 예정이다.

시는 이 과정에서 서울 잠실과 청주공항을 잇는 중부권광역철도(JTX)가 민자 적격성 조사를 통과할 경우에 대해서도 점검한다. 민간투자사업으로 제안된 JTX에는 경강선 연장, 수도권내륙선(화성 동탄~안성~진천~청주공항) 구간 일부가 포함돼 있어서다. JTX 사업은 지난해 국토교통부 의뢰로 한국개발연구원(KDI)이 민자적격성 조사를 실시 중이다.

시는 지난해 말 추진하기로 결정한 동천~언남 도시철도 노선도 이번 용역에 포함할 계획이다.

이 시장은 "철도사업의 타당성과 경제성을 높이는 노력을 신속하게 추진하는 데 행정 역량을 집중할 것"이라고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



