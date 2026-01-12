본문 바로가기
지드래곤, 중국 QQ뮤직 '올해의 앨범'…텐센트 뮤직 3관왕

이이슬기자

입력2026.01.12 09:23

지드래곤. 갤럭시코퍼레이션 제공

지드래곤. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 지드래곤이 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직과 텐센트 뮤직 엔터테인먼트(TME) 연간 차트 주요 부문을 석권했다.


12일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 지드래곤 정규 앨범 '위버멘쉬'는 지난 9일 QQ뮤직 연간 차트 '올해의 앨범(Album of the Year)'에 선정됐다.

지드래곤은 TME 2025 연간 차트에서도 올해의 K팝 가수, 올해의 K팝 앨범, 올해의 K팝 곡 '홈 스윗 홈'(HOME SWEET HOME) 부문에 선정돼 3관왕을 차지했다. '올해의 K팝 솔로 가수 톱10'에도 이름을 올렸다.


수록곡 '투 배드'(TOO BAD)와 '테이크 미'(TAKE ME)는 '올해의 K팝 곡' 부문에 포함됐다. '투 배드'는 '올해 고득점 노래'와 '역대 고득점 노래'로 뽑혔으며 '드라마'(DRAMA)는 '올해 고득점 노래'에 선정됐다. '홈 스윗 홈'은 한국 차트 최장기간 차트인 곡으로 기록됐다.


지난해 2월 발매한 정규 3집 '위버멘쉬'는 아이튠즈 앨범 차트 28개국 1위를 기록했으며 스포티파이 누적 스트리밍 3억회를 돌파했다.

지드래곤은 다음 달 6일부터 8일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 팬미팅을 개최한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
