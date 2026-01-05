CES가 온다…피지컬AI와 모빌리티 뜬다는데, 관련주는?

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 "내일의 신고가 후보 종목"과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

형지엘리트 형지엘리트 093240 | 코스피 증권정보 현재가 2,040 전일대비 165 등락률 -7.48% 거래량 19,237,466 전일가 2,205 2026.01.05 09:02 기준 관련기사 '교복 매출 정체' 돌파구 찾는 형지엘리트…10대 데이터로 K뷰티 공략"10대 뷰티시장 노린다"… 형지엘리트, 코스맥스와 업무협약 체결[특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑ 전 종목 시세 보기 close , 형지글로벌 형지글로벌 308100 | 코스닥 증권정보 현재가 1,707 전일대비 19 등락률 -1.10% 거래량 7,863,084 전일가 1,726 2026.01.05 09:02 기준 관련기사 형지엘리트·형지글로벌, 강금실 전 장관 고문 영입…"글로벌 확장 기대"[특징주]형지글로벌, 스테이블코인 발행 기대감에 상한가형지글로벌, 스테이블코인 연계 '형지코인' 발행…'형지페이'도 도입 전 종목 시세 보기 close , 원익큐브 원익큐브 014190 | 코스닥 증권정보 현재가 2,375 전일대비 275 등락률 +13.10% 거래량 10,757,350 전일가 2,100 2026.01.05 09:02 기준 관련기사 원익큐브, 작년 영업익 139억원…310% 증가NE능률·원익큐브 등, '킹메이커' 김종인-윤석열 3지대 규합설…장막판 급등원익큐브, 커뮤니티 활발... 주가 -6.15%. 전 종목 시세 보기 close , 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 1,295 전일대비 25 등락률 -1.89% 거래량 2,235,579 전일가 1,320 2026.01.05 09:02 기준 관련기사 [특징주]우오현 회장, 트럼프 취임식 초청 예상에…SM그룹株 급등남선알미늄 “한국GM ‘협신회’ 벤치마킹 행사로 본사 방문”남선알미늄, 최대주주 삼라 지분율 30%로 ↑ 전 종목 시세 보기 close , 아미노로직스 아미노로직스 074430 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 23 등락률 -1.60% 거래량 1,395,906 전일가 1,438 2026.01.05 09:02 기준 관련기사 [특징주]아미노로직스, 14년 전 뿌린 '비천연 아미노산' 씨앗…황금알 낳는 거위로 아미노로직스, 주가 3170원.. 전일대비 -5.09%아미노로직스, 주가 3240원.. 전일대비 -4.85% 전 종목 시세 보기 close

