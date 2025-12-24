본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

류승완 신작 '휴민트' 내년 2월11일 개봉

이이슬기자

입력2025.12.24 10:52

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
영화 '휴민트' 포스터. NEW 제공

영화 '휴민트' 포스터. NEW 제공

AD
원본보기 아이콘

영화 '휴민트'가 내년 2월11일 설 연휴 개봉한다고 배급사 NEW가 24일 밝혔다.


'휴민트'는 블라디보스토크를 배경으로 서로 다른 목적을 가진 인물들이 격돌하는 이야기를 담은 액션 드라마다. 영화 '베를린'(2013), '베테랑 1·2'(2015·2024), '모가디슈'(2021) '밀수'(2023)를 연출한 류승완 감독의 신작이다.

휴민트란 '사람을 통한 정보활동(Human intelligence)'을 뜻한다.


공개된 1차 포스터에는 국제범죄 정황을 추적하는 국정원 블랙 요원 조 과장(조인성)을 비롯해 북한 보위성 조장 박건(박정민), 북한 총영사 황치성(박해준), 북한 식당 종업원 채선화(신세경) 등 주요 인물들의 모습이 담겼다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격받은 일본 "한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기