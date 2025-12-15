LG유플러스, 구세군과 'QR코드 자선냄비' 캠페인 진행

자선냄비 부착된 QR코드, 스마트폰 스캔해 기부

전국 87개 직영점서 내년 3월까지

LG유플러스가 연말을 맞아 구세군과 함께 기부문화 확산 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다. 사진은 LG유플러스 임직원과 구세군 관계자가 '구세군 QR코드 자선냄비'를 소개하는 모습. 사진 제공=LG유플러스 AD 원본보기 아이콘

LG유플러스가 연말을 맞아 구세군과 함께 기부문화 확산을 위한 '구세군 QR코드 자선냄비' 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 전국 LG유플러스 직영 매장을 방문한 고객이 매장 내 자선냄비에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 간편하게 기부에 참여할 수 있도록 한 것이 특징이다. 현금 사용이 줄어드는 환경에 맞춰 새로운 기부 방식을 알리기 위해 기획됐다.

캠페인은 전국 87개 직영점에서 내년 3월까지 진행되며, 모금된 기부금은 전액 구세군에 전달돼 전국 복지 사각지대에 있는 취약계층을 지원하는 데 사용될 예정이다.

LG유플러스는 향후 QR코드 기부를 비롯해 모바일 기반의 편리한 기부 문화 확산을 위해 구세군과의 협업을 이어갈 계획이다.

홍봉식 구세군 커뮤니케이션스 국장은 "LG유플러스와의 협력으로 시민 참여형 나눔을 전국적으로 확산할 수 있게 됐다"고 말했다. 이홍렬 LG유플러스 ESG추진실장은 "통신업계 최초로 디지털 자선냄비를 설치하게 돼 뜻깊다"고 밝혔다.

한편 LG유플러스는 올해 119메모리얼런, 장애인·비장애인 영화 동시관람 지원, 시각장애 학생 대상 희망도서관 구축 등 사회공헌 활동을 진행해왔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>