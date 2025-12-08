본문 바로가기
의정부시, ㈜지테크인터내셔날·㈜HS인터내셔널 성금 250만원 기부

이종구기자

2025.12.08

100일간 사랑릴레이 성금

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 5일 관내 기업 ㈜지테크인터내셔날(대표 한성우)과 (주)HS인터내셔널(대표 김우찬)이 함께 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기'에 동참해 취약계층을 위한 성금 250만원을 기부했다고 8일 밝혔다.

김동근 시장이 12월 5일 ㈜지테크인터내셔날(대표 한성우)과 (주)HS인터내셔널(대표 김우찬)의 ‘100일간 사랑릴레이 배턴 잇기’ 성금 전달식에서 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

㈜지테크인터내셔날은 계량기기 및 재활용품 회수기 등을 생산하는 제조기업이다. 올해는 한귀원 작가의 대표작 '축복의 땅'을 의정부시에 기증하는 등 지역사회 문화 발전에도 기여해 왔다. ㈜HS인터내셔널은 화장품 제조기업으로 두 기업 모두 지역사회에 온정을 전하는 뜻깊은 나눔을 실천했다.


김동근 시장은 "어려운 시기에도 지역을 위해 마음을 모아주신 두 기업에 깊이 감사드린다"며 "민간의 자발적인 나눔이 우리 지역 복지 공동체를 더욱 든든하게 만든다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
