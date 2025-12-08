빗썸, 겨울방학 맞이 YBMNET과 '토익 스펙업' 제휴 프로모션 진행

빗썸은 겨울방학 시즌을 맞아 교육 기업 YBMNET과 제휴를 맺고 내년 2월까지 '토익 스펙업 프로모션'을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 프로모션은 빗썸 신규 및 기존 회원 모두에게 YBMNET의 '토익시험패키지'를 할인된 가격에 제공한다. 해당 패키지는 토익 온라인 강의와 모의 테스트, 학습 피드백, 그리고 정기시험 1회 응시권으로 구성됐다.

빗썸 생애 최초 가입 회원에게는 최대 23만 원 상당의 혜택이 주어진다. 빗썸 신규 가입 후 YBMNET 이벤트 페이지의 신규 회원 대상 쿠폰번호를 빗썸 앱에 입력하면 빗썸포인트 5만원과 빗썸원화 2만원 등 총 7만원이 즉시 지급된다. 이와 함께 정가 19만9000원 상당의 'YBMNET 토익시험패키지'를 80% 할인된 3만9000원에 구매할 수 있는 수강할인권도 제공된다.

빗썸 기존 회원 역시 YBMNET 이벤트 페이지에서 쿠폰번호를 확인하고 빗썸 앱에 등록하면, 토익시험패키지를 13만원 할인된 6만9000원에 구매할 수 있는 수강할인권을 받을 수 있다.

'YBMNET 토익시험패키지 수강할인권'은 매주 화요일 문자로 일괄 발송되며, 쿠폰 등록은 계정당 1회 가능하다. 혜택을 받기 위해서는 빗썸 회원가입 및 고객확인(KYC), KB국민은행 계좌 연결을 모두 마쳐야 한다. 지급된 빗썸 혜택은 지급일로부터 30일 동안 사용할 수 있다.

빗썸 관계자는 "겨울방학을 맞아 자기계발에 집중하는 빗썸 회원들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 빗썸은 이용자들의 일상 속에서 가치 있는 경험을 제공할 수 있도록 다양한 분야와 협업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



