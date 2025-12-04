본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도 '아동 언제나돌봄 플랫폼' 대대적 개편…5일부터 서비스

이영규기자

입력2025.12.04 07:17

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 아동 돌봄서비스의 편의성과 접근성을 높이기 위해 '아동 언제나돌봄 플랫폼'을 대폭 개편한다.


경기도는 12세 이하 아동이 원하는 시간과 장소에서 긴급돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 하는 경기도 대표 아동돌봄 시스템인 아동 언제나돌봄 플랫폼에 새로운 기능을 대폭 추가하고 5일부터 도민페이지(www.gg.go.kr/always360) 운영에 들어간다고 4일 밝혔다.

새로운 플랫폼은 단순 신청 창구를 넘어, 돌봄서비스 신청·매칭·이용·사후관리까지 아동돌봄의 전 과정을 통합 관리하는 종합 플랫폼으로 한 단계 진화했다.


플랫폼 내 돌보미 수당신청, 전자 근로계약, 시군 거점센터와 돌보미 간 인력관리 기능이 도입됐다. 기존에는 서면 또는 개별 연락으로 이뤄지던 돌보미 행정 업무를 전산화해, 행정 업무처리 부담이 크게 줄어들 전망이다.


경기도의 '아동 언제나돌봄 플랫폼' 홈페이지 화면

경기도의 '아동 언제나돌봄 플랫폼' 홈페이지 화면

AD
원본보기 아이콘

다함께돌봄센터, 지역아동센터 등 도내 돌봄시설을 대상으로 정기 및 일시 돌봄 예약 기능이 새롭게 추가됐다. 콜센터 중심으로 운영되던 '언제나 어린이집' 서비스도 실시간 온라인 예약 시스템 기능을 구축했다.

가족돌봄수당은 대상자 관리부터 활동 모니터링, 지급 산정까지 전 과정을 전산화해 업무 효율을 높였다. 개인정보 보호와 보안 기능을 강화하고 콜센터와 플랫폼을 연계해 상담 이력 관리도 체계화했다.


또 아동돌봄자원과 양육지원 정책을 통합한 종합정보 제공 기능도 강화했다. 아울러 이용자가 위치, 연령, 유형에 따라 맞춤형 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있게 돼 도민의 정보 접근성을 높였다.


권문주 경기도 아동돌봄과장은 "이번 2차 고도화를 통해 플랫폼이 단순 행정 시스템을 넘어 도민이 체감하는 아동 돌봄의 핵심 전산 시스템이 구축됐다"며 "경기도는 앞으로도 돌봄 사각지대를 해소하고 더 나은 양육 환경을 제공하기 위해 플랫폼 운영을 지속적으로 개선하고 관리하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌적 손배' 6조원 "정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

세계 1위 갑부의 예언 "AI시대, 돈 개념 사라질 것"

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

尹 "계엄, 자유민주주의 붕괴 상황서 내린 결단"…日 매체와 옥중 인터뷰

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

이러니 다들 서울 가지…수도권行 청년 소득 23% 껑충

새로운 이슈 보기