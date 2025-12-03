일산 원마운트, 겨울 시즌 오픈…'스노우파크 오로라쇼' 업그레이드

지난달 27일부터 공식 운영 시작

장비 보강 통해 더욱 웅장하고 섬세해진 오로라쇼 선봬

온수풀 워터파크·스파·찜질방 동시 이용 가능

신규 가챠샵 게임 머신 대량 설치

"오로라쇼와 통합형 패키지 출시로 겨울 레저 경험 강화"

일산 원마운트가 오는 지난달 27일부터 스노우파크의 2025-2026 겨울 시즌 운영을 공식적으로 시작했다. 이번 시즌은 대표 콘텐츠인 '스노우파크 오로라쇼'의 업그레이드와 함께, '워터·스파·찜질 통합 패키지'를 새롭게 선보이며 방문객들에게 한층 강화된 겨울 레저 경험을 제공할 예정이다.

2025-2026 겨울 시즌 운영을 시작한 일산 원마운트. 원마운트. AD 원본보기 아이콘

이번 시즌의 가장 큰 주목할 만한 변화는 스노우파크의 시그니처 콘텐츠인 '스노우파크 오로라쇼'의 업그레이드다. 장비 보강을 통해 더욱 웅장하고 섬세한 연출로 재탄생한 이 쇼는 서울 근교에서 아이슬란드의 감성을 그대로 느낄 수 있는 실내형 오로라 퍼포먼스로, 시즌 오픈과 함께 첫선을 보인다.

이와 더불어 스노우파크는 요즘 큰 인기를 끌고 있는 가챠샵 게임 머신을 대량 신규 설치하며 체험형 콘텐츠를 강화했다. 이는 가족 및 연인 방문객 모두가 즐길 수 있는 체험형 공간으로 재구성되어 실내형 겨울 나들이 수요에 적극적으로 대응한다.

원마운트는 스노우파크 오픈에 맞춰 '워터·스파·찜질 패키지'도 새롭게 선보인다. 이 통합형 상품은 온수풀 기반의 실내 워터파크와 다양한 스파 시설, 찜질방을 모두 한 번에 경험할 수 있는 구성으로, 추운 겨울 아늑한 실내 힐링을 원하는 고객층에 최적화됐다. 이번 패키지는 기존 단권 이용권 대비 '힐링·휴식 요소'가 강화되어 고객 만족도를 높이는 데 집중한 점도 특징이다. 특히 스파 및 찜질방 내에 전용 전망대룸에서는 일산호수공원의 절경을 한눈에 조망할 수 있어, 일반적으로 접하기 어려운 특별한 겨울 경치를 제공한다. 가족 및 연인 단위 방문객들의 만족도가 높을 것으로 기대된다.

원마운트 관계자는 "더욱 정교해진 스노우파크 오로라쇼와 통합형 힐링 패키지 출시를 통해, 원마운트만의 겨울 레저 경험을 한층 강화할 것"이라며 "앞으로도 방문객 모두가 만족할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 예정"이라고 했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>