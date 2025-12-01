본문 바로가기
고흥군, '2025 올해의 SNS 대상' 2관왕 수상

호남취재본부 김재승기자

입력2025.12.01 14:59

SNS 소통 우수성 입증

전남 고흥군은 지난달 26일 서울 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 '제11회 2025 올해의 SNS 대상' 시상식에서 트위터 부문 대상과 인스타그램 부문 최우수상을 수상했다고 1일 밝혔다.


'제11회 2025 올해의 SNS 대상'은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최·주관하고 과학기술정보통신부가 후원하는 상으로, 민간과 공공 분야의 SNS 채널을 대상으로 운영 수준과 소통 성과를 평가해 우수 기관을 선정한다. 이 상은 SNS를 통해 활발히 소통하는 기관을 알리고, 올바른 SNS 활용 문화를 정착하기 위해 매년 개최되고 있다.

1일 군청 팔영산홀에서 제11회 2025 올해의 SNS 대상 트위터 부문 대상과 인스타그램 부문 최우수상 수상 기념사진을 촬영하고 있다. 고흥군 제공

고흥군은 채널별 특성에 맞춰 대표 캐릭터 '흥이'를 활용한 군정 소식과 정보를 시리즈로 제공하고, 지역 특색을 반영한 흥미로운 콘텐츠 제작 등으로 양방향 소통을 강화한 점에서 높은 평가를 받았다.

군은 현재 인스타그램, 페이스북, 블로그 등 7종의 SNS 채널을 특성에 맞게 운영하고 있으며, 우수한 콘텐츠와 다양한 정보를 바탕으로 군민과 활발히 소통하는 종합 소통 창구로 자리매김하고 있다.


공영민 군수는 "이번 수상은 군민과 함께 만들어 온 소통 행정의 결실이다"라며 "유행을 따르기보다 고흥군만의 정체성을 담은 콘텐츠를 통해 군민이 쉽게 이해할 수 있는 정책 정보와 매력적인 문화 콘텐츠를 제공해 군민 소통 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
