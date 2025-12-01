금호건설, 2180억원 규모 '평택 전기공급시설 전력구공사' 수주

금호건설은 한국전력공사가 발주한 '평택지역 전기공급시설 전력구공사 2공구'를 수주했다고 1일 밝혔다.

이번 공사는 경기도 평택시 오성면 숙성리에서 고덕동을 연결하는 총연장 약 5.4km 구간에 지하 전력 터널을 구축하는 프로젝트다. 총 사업비는 2180억원으로, 금호건설은 지분 80%(1744억원)로 컨소시엄 주관사로 참여한다. 공사 기간은 착공일로부터 49개월이다.

이번 전력구는 총 5423m 규모로 조성된다. 이 중 약 5310m 구간은 쉴드 TBM 공법을 이용한 대심도 굴착 방식으로 시공된다. 쉴드 TBM은 지반 압력과 굴진면을 정밀하게 제어해야 하는 고난도 공법이다. 지하 깊은 곳을 정밀하게 굴착할 수 있어 대형 전력구 구축에 효과적이며, 소음과 진동, 지반 교란을 최소화할 수 있어 안정성이 높다. 113m 구간은 지표면을 위에서부터 파내려 가는 개착식 공법으로 시공될 예정이다. 지하 전력구와 지상 시설을 연결하는 필수 구조물인 수직구 4기도 함께 설치된다.

사업이 완료되면 평택 일대 산업단지와 지역사회에 안정적인 전력 공급이 가능해질 것으로 전망된다.

금호건설은 전력구와 송전망 등 에너지 인프라 사업 역량을 지속적으로 강화하고 있다. 올해는 평택 전력구 공사를 포함해, '충남지역 전기공급시설 전력구공사' 등 총 2건의 전력구 사업을 잇달아 수주했다. 금호건설은 향후 정부가 추진하는 '전력망·에너지 고속도로 사업'에도 적극 참여하겠다는 계획이다.

금호건설 관계자는 "고난도 쉴드 TBM 공법 및 대규모 전력구 시공 경험을 바탕으로 이번 사업을 성공적으로 수행할 것"이라며 "지역과 산업단지에 안정적인 전력이 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





