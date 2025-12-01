본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

제로베이스원, 활동 2개월 연장 합의 "콘서트·신보 발매"

이이슬기자

입력2025.12.01 09:26

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
제로베이스원. 웨이크원 제공

제로베이스원. 웨이크원 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 9명이 활동 기간을 2개월 연장하기로 합의했다고 웨이크원은 1일 밝혔다.


연장된 2개월 동안 제로베이스원은 월드투어 '히어 앤 나우'(HERE&NOW) 앙코르 콘서트와 신보 발매 등 일정을 진행한다.

제로베이스원은 2023년 4월 Mnet 보이그룹 서바이벌 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 결성됐으며, 이후 CJ ENM 산하 레이블 웨이크원과 전속계약을 체결하고 같은 해 7월10일 데뷔했다. 계약 기간은 2년 6개월로 내년 1월 만료 예정이었다.


웨이크원은 "팀에 대한 깊은 애정과 제로즈(팬덤명)의 변함없는 사랑에 보답하고자 멤버들이 뜻을 모았다"고 설명했다.


제로베이스원은 데뷔 이후 6연속 밀리언셀러를 기록하며 5세대 대표 그룹으로 자리 잡았다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"

새로운 이슈 보기