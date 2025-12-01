제로베이스원, 활동 2개월 연장 합의 "콘서트·신보 발매"

제로베이스원. 웨이크원 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 9명이 활동 기간을 2개월 연장하기로 합의했다고 웨이크원은 1일 밝혔다.

연장된 2개월 동안 제로베이스원은 월드투어 '히어 앤 나우'(HERE&NOW) 앙코르 콘서트와 신보 발매 등 일정을 진행한다.

제로베이스원은 2023년 4월 Mnet 보이그룹 서바이벌 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 결성됐으며, 이후 CJ ENM 산하 레이블 웨이크원과 전속계약을 체결하고 같은 해 7월10일 데뷔했다. 계약 기간은 2년 6개월로 내년 1월 만료 예정이었다.

웨이크원은 "팀에 대한 깊은 애정과 제로즈(팬덤명)의 변함없는 사랑에 보답하고자 멤버들이 뜻을 모았다"고 설명했다.

제로베이스원은 데뷔 이후 6연속 밀리언셀러를 기록하며 5세대 대표 그룹으로 자리 잡았다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



